Лучший овощ для сохранения молодости мозга: рекомендующий диетолог
Научные исследования продолжают показывать, что некоторые продукты имеют ключевое значение для поддержания здоровья важнейших органов нашего тела, таких как мозг.
Издание eatthis.com пообщалось с диетологом Тоби Амидорой, которая рассказала о самом полезном овоще для долгосрочного здоровья мозга. Она остановилась на целой категории овощей – и это зеленые листовые овощи.
"Исследования показывают, что употребление зеленых листовых овощей в составе сбалансированной диеты может замедлить понижение когнитивных функций. Это капуста, шпинат, брокколи, разнообразная зелень", – отмечает Амидор.
Эти овощи содержат питательные вещества, которые способствуют здоровью мозга, в частности витамин К, фолиевую кислоту, бета-каротин и лютеин. В течение 5 лет они заполняли анкеты о частоте еды и проходили когнитивные оценки. Ученые обнаружили, что у тех, кто регулярно употреблял листовые овощи, обладали памятью и умственными способностями, характерными для младших на 11 лет людей.
Вот как эти важные питательные вещества влияют на работу вашего мозга:
- Витамин К помогает защищать нейроны от повреждений, вызванных токсинами.
- Фолиевая кислота способствует производству нейромедиаторов и миелина, который изолирует нервные волокна, способствуя быстрому прохождению нервных импульсов.
- Бета-каротин является антиоксидантом, что снижает негативное влияние окислительного стресса и способствует улучшению памяти.
- Лютеин защищает клетки мозга от старения и имеет потенциал для лечения болезни Паркинсона.
Добавьте шпинат или капусту к своим утренним полосам – вы даже не заметите разницы, но ваш мозг точно почувствует пользу!
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