Лучший вариант перекуса на обеденном перерыве: включите его в свой рацион

Когда мы говорим о похудении, особенно во второй половине дня, жизненно важно выбрать правильный рацион. Возможно, ваш путь к похудению будет в значительной степени зависеть от правильного выбора продуктов и времени. В поисках интересного и питательного обеда, который оставит вас довольными, Eatthis рассказал о лучшем обеде для похудения.

Людям, которые следят за своей тяжестью, необходимо обратить внимание на время. Исследования показывают, что обед после 15 часов может привести к проблемам с потерей лишних килограммов, в отличие от приема пищи до сих пор. Поэтому важно, чтобы вы ели в это время, если хотите избавиться от лишних килограммов.

Так какой же лучший первый выбор, когда дело доходит до самого верхнего обеда для похудения? Ответ Эми Гудсон, зарегистрированного спортивного диетолога, - "это не просто салат, а салат, который выходит за рамки обычного. Этот вкусный вариант не только снабжает необходимыми питательными веществами, но и насыщает, но еще и содержит калории на низком уровне".

Идеальный салат для похудения состоит из смешанной зелени, заправленной тремя унциями лосося, содержащего омега-3 жирные кислоты, являющиеся необходимой ежедневной нормой для человеческого организма. Добавьте сыр фета и измельченные грецкие орехи, по столовой ложке для остроты и хруста.

¼ стакана ягод пихты для сладости и ¼ стакана киноа для получения необходимых белков. ¼ среднего авокадо увеличивает содержание полезных жиров, а бальзамическая заправка улучшает вкус.

Вам может быть интересно, почему именно этот салат возглавляет список. Его компоненты из всех пищевых групп, что делает его сбалансированной диетой, сохраняя при этом менее пятисот калорий. Благодаря сочетанию клетчатки, белка и полезных жиров, этот рецепт помогает обуздать аппетит и поддерживать ощущение сытости в течение дня.

Салаты могут внести большой вклад в диеты, ведущие к снижению веса, благодаря содержанию овощей, предлагающих питательные блюда с высоким содержанием питательных веществ. Тем не менее, учитывайте заправки вместе с размерами порций, когда подаете эти виды блюд на свой стол. Кроме того, необходимо обращать внимание на порции и заправки, которые используются при еде вне дома.

Помните, что потеря веса происходит благодаря сочетанию выбора здоровой пищи и контроля над тем, что вы кладете в свою тарелку. Дополнение этого сбалансированного питания, рекомендованного экспертами, может значительно повысить ваши шансы на достижение лучшего веса.

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