Ляшко заявил, что инсульты в Украине помолодели на 10-15 лет на фоне войны и стресса

Война России против Украины оказывает большое влияние на граждан. В частности, она стала причиной того, что многие болезни, среди которых и инсульты, молодеют.

К этому приводят вызванные войной стрессы. Об этом на конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас такие болезни как инсульт "получает совсем другая возрастная категория". Эта статистика подтверждает проведенные ранее исследования касательно взаимосвязи между стрессами войны и инсультами у более молодых людей.

"Я могу сейчас зайти в дискуссию и показать цифры роста инсультов, к которому приводят именно стрессовые ситуации, в которых мы находимся. Мы уже сегодня можем подтвердить исследование прошлых лет, что в стране, где идет война, инсульты становятся моложе на 10-15 лет", – сказал Ляшко.

Как сообщал OBOZ.UA, недавнее исследование открыло тревожную связь между заменителями сахара и повышенным риском сердечных заболеваний и инсульта. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что искусственные подсластители не только не приносят пользы, но и могут причинить вред.

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