Люди с избыточным весом часто выглядят на 10–15 лет старше: профессор медицины объяснила, как этого избежать

Профессор, доктор медицинских наук Элина Кристиан рассказала, почему биологический возраст может значительно отличаться от паспортного. По её словам, избыточный вес, особенно накопление висцерального жира, способен ускорять процессы старения и влиять на внешний вид человека.

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Врач в интервью OBOZ.UA пояснила, что потенциальная продолжительность жизни человека может достигать 120 лет, однако многое зависит от того, как работают органы и системы организма.

Она отметила:"Есть хронологический возраст – тот, что указан в паспорте. А есть биологический возраст – он показывает, насколько качественно работают органы и системы организма".

Признаки старения

По словам Элины Кристиан, биологический и хронологический возраст часто не совпадают. Если биологический возраст ниже паспортного, это свидетельствует о более медленном старении организма. Существуют различные методики оценки этого показателя, в частности биоимпедансный анализ.

Профессор привела собственный пример, отметив, что её биологический возраст на 16 лет меньше хронологического. В то же время она подчеркнула, что важно контролировать состав тела и не допускать накопления висцерального жира, окружающего внутренние органы.

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"Именно он ухудшает работу печени, поджелудочной железы, сердца, почек", – пояснила Кристиан.

Особое внимание, по словам врача, следует уделять также мышечной массе. Она отметила, что с возрастом у людей развивается саркопения — постепенная потеря мышечной массы. У женщин после менопаузы этот процесс ускоряется из-за гормональных изменений, когда увеличивается количество жировой ткани и уменьшается мышечная масса.

"Это критический период, когда нужно особенно следить за собой", – сказала профессор.

Почему важна печень

Элина Кристиан назвала печень одним из ключевых органов, от работы которого зависит долголетие. Она пояснила, что именно печень отвечает за выведение токсинов, продуктов обмена гормонов, ксеноэстрогенов и других веществ, попадающих в организм из внешней среды.

"Печень — это наш главный биохимический завод. Она выводит токсины, метаболиты гормонов, ксеноэстрогены, вещества из внешней среды. Если в этом "заводе" не работает хотя бы один "цех", процесс детоксикации протекает неправильно", – сказала профессор.

По её словам, пациенты нередко жалуются, что соблюдают диету и регулярно занимаются спортом, однако не могут избавиться от лишнего веса. В таких случаях врач рекомендует проверить функцию печени и пройти биохимическое обследование.

"И очень часто, когда мы улучшаем работу печени, вес начинает снижаться", – отметила она.

Воспалительные процессы в организме

Еще одним фактором, ускоряющим старение, профессор назвала нарушение углеводного обмена. Она рекомендует контролировать не только уровень глюкозы, но и инсулин, а также индекс HOMA-IR, который помогает выявить инсулинорезистентность.

По словам Кристиан, инсулинорезистентность приводит к развитию стерильного воспаления, возникающего без участия вирусов или бактерий.

"Это воспаление без инфекционного агента. Обычно мы думаем, что воспаление вызывает вирус, бактерия или грибок. А здесь возбудителя нет, но воспалительный процесс в организме продолжается", – пояснила она.

Врач добавила, что такой процесс получил название inflammaging – воспаление, связанное со старением. По её мнению, борьба с ним помогает замедлять возрастные изменения.

Одним из механизмов развития такого воспаления является накопление продуктов гликации. Они образуются, когда человек регулярно употребляет много сахара, фруктозы, сладких напитков, энергетиков, соков, соусов и выпечки с румяной корочкой.

"Эти продукты гликации разрушают коллаген, старят кожу, ухудшают состояние сосудов и тканей. Я вижу на приёме: люди с повышенным гликированным гемоглобином, сахаром и избыточным весом часто выглядят на 10–15 лет старше. Это и есть следствие накопления продуктов гликации", – подытожила профессор.

Питание и долголетие

Элина Кристиан подчеркнула, что несбалансированное питание также ускоряет процессы старения. По её словам, недостаток клетчатки негативно влияет на микрофлору кишечника, а избыток сахара, фруктозы, трансжиров и жареной пищи ухудшает состояние организма.

Она также обратила внимание на потребление красного мяса.

"Чрезмерное употребление красного мяса действительно повышает риск рака кишечника и уменьшает разнообразие полезной микрофлоры. Поэтому все должно быть в меру", – сказала профессор.

По словам врача, после 40 лет красное мясо целесообразно употреблять примерно раз в неделю. В качестве альтернативы она рекомендует индейку, курицу, яйца, рыбу, а также растительные источники белка – чечевицу, зеленый горох и фасоль.

Кристиан отметила, что украинская фасоль является полезным продуктом, а свекла содержит бетаин, а корень сельдерея – эпигенин. Она добавила, что эти вещества связывают с потенциальным сенолитическим действием.

"Сенолитики – это вещества, которые помогают выводить стареющие клетки. Но самый простой сенолитик – это правильное питание с достаточным количеством пищевых волокон. Оно однозначно влияет на продолжительность жизни", – пояснила врач.

Что влияет больше всего

Оценивая факторы, определяющие состояние здоровья человека, профессор отметила, что наибольшую роль играет образ жизни.

"Примерно 50–60 % – это образ жизни. Около 10 % – генетика. Еще примерно 20 % – факторы внешней среды. Около 10–20% – медицина: чек-апы, скрининги, профилактика", – сказала она.

В то же время Кристиан отметила, что на качество воздуха человек влияет гораздо меньше. По её словам, из-за войны в Украине в атмосферу попадают продукты горения, взрывов и смазочных материалов, что негативно сказывается на здоровье.

"Поэтому я всегда говорю пациентам: если есть возможность, выезжайте на свежий воздух, дайте организму больше кислорода", – посоветовала профессор.

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