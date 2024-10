Люди, у которых есть шанс остаться молодыми: о чем говорит наука

А знали ли вы, что сильные мышцы могут существенно продлить продолжительность и качество вашей жизни? Согласно исследованию, которое было проведено Университетом Копенгагена, ученым удалось определить, что начинать укреплять мышцы стоит как можно раньше, ведь это является секретом молодости.

Именно регулярные физические нагрузки в течение жизни помогут сохранить молодость, а потому вам стоит прямо сейчас внедрить в свой график силовые тренировки, чтобы поддерживать мышечную массу. В чем заключается простая формула долголетия, рассказали в Eat This, Not That.

Значение мышц для здоровья

Ваши мышцы существуют не только для красоты - они жизненно важны для вашего выживания, ведь даже сердце является мышцей. Мышцы обеспечивают вам силу для активного образа жизни, а потому стоит уделять особое внимание их состоянию, чтобы поддерживать их в форме. Это важный шаг к общему здоровью и счастью.

Рекреационная активность в течение всей жизни

Регулярная физическая активность является ключом к сохранению здоровья мышц, что может помочь предотвратить их возрастное снижение. Исследование показало, что активные люди старшего возраста имеют больше стволовых клеток в мышцах, что способствует их регенерации. А потому те, кто поддерживает активный образ жизни, проявляют большую выносливость по сравнению с неактивными людьми. Чтобы поддерживать мышечную массу, следует делать разнообразные упражнения, такие как езда на велосипеде, плавание или бег. Развлекайтесь во время тренировок - это поможет вам оставаться активными на протяжении всей жизни.

Как проходило исследование

Исследование, в котором участвовали 46 участников в возрасте около 73 лет, показало, что те, кто занимался спортом в течение жизни, имели лучшую мышечную функцию. По сравнению с молодыми людьми с малоподвижным образом жизни и другими пожилыми людьми, именно активные пожилые участники демонстрировали более высокую силу во время упражнений.

Выводы

Регулярные физические упражнения в течение жизни могут помочь уменьшить негативные последствия старения, особенно для людей старше 60 лет. По словам ведущего автора исследования Каспера Соенденброе, это первое исследование на людях, которое показало, что физические упражнения в течение всей жизни на рекреационном уровне могут задержать некоторые негативные последствия старения. Ученый отмечает, что выводы исследования вдохновляют и поддерживают идею о важности физической активности для сохранения мышечной функции с возрастом.

"Важнейшим выводом этого исследования является то, что даже небольшие физические упражнения имеют большое значение для защиты от возрастного снижения мышечной функции. Это обнадеживающий вывод, который, как мы надеемся, может поощрить больше людей заниматься физическими упражнениями, которые им нравятся. Нам еще многое предстоит узнать о механизмах и взаимодействии между нервами и мышцами, а также о том, как они меняются с возрастом. Наше исследование делает нас на шаг ближе", — отмечает Каспер Соенденброе, ведущий автор исследования из Университета Копенгагена.

