Маленькие изменения, которые работают: как повлиять на вес без диет

Маленькие изменения в питании могут оказать огромное влияние на наши результаты в похудении. Иногда мы зацикливаемся на одних неправильных выборах, но они не могут уничтожить наши усилия, если мы правильно настроим свои привычки.

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Важно не то, что произошло в один конкретный момент, а то, как мы реагируем и продолжаем действовать дальше. Издание eatthis.com опубликовало несколько простых, но эффективных советов, которые помогут вам постепенно добиться желаемых результатов в питании и снижении веса.

Не пропускайте обед

Регулярные приемы пищи помогают поддерживать уровень энергии и ускоряют обмен веществ, предотвращая ощущение голода в конце дня. Сбалансированное питание позволяет контролировать аппетит и держать уровень сахара в крови стабильным.

Больше стойте, вместо сиденья

Этот маленький шаг может значительно увеличить вашу активность без дополнительных физических нагрузок. Если вы обычно сидите в течение дня, попробуйте вставать почаще.

Стояние активизирует ваш метаболизм, что способствует увеличению количества сожженных калорий. Если ваша работа требует сиденья, выберите стол для стояния, организуйте встречи на ходу и вставайте каждые 30-60 минут.

Добавьте больше белка в свой рацион

Белок – один из самых лучших макроэлементов для снижения аппетита, поскольку он повышает чувство сытости и помогает контролировать количество потребленных калорий. Его термический эффект (TEF) значительно больше, чем у жиров и углеводов. Это означает, что при переваривании белка сжигается больше калорий.

Не бойтесь перекусов

Хотя некоторые могут считать, что перекусы мешают процессу похудения, но это совсем не так. Напротив, перекусы могут помочь снизить аппетит перед основным приемом пищи, что предотвращает переедание.

Исследования показывают, что правильный перекус может уменьшить общее количество потребленных калорий в течение дня.

Пейте воду перед едой

Часто мы путаем голод и жажду. Выпив стакан воды перед едой, вы можете снизить аппетит и избежать переедания. Вода заполнит часть желудка, что создает чувство сытости.

Ранее OBOZ.UA объяснял, когда эффективно употреблять белок: до или после тренировки.

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