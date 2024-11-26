Малина: почему вам каждый день следует употреблять ягоды
Выбирая среди многих фруктов один самый полезный, вы только потратите свое время, поскольку все они имеют определенные преимущества и известны своими полезными свойствами. Однако, если вам нужен продукт, который сочетает много питательных веществ, малина будет идеальным выбором благодаря высокому содержанию клетчатки.
Малина также богата антиоксидантами и имеет низкое содержание калорий, что может стать отличным выбором для поддержания здоровья и баланса в рационе. Почему вам стоит добавить малину в свой ежедневный рацион и как эта ягода влияет на здоровье, рассказали в Eat This, Not That.
Больше всего пищевых волокон
Клетчатка важна для здоровья кишечника, выведения токсинов и может помочь в похудении. Чтобы увеличить потребление клетчатки, замените банан на чашку малины и добавьте ее в йогурт. Это добавит 8 граммов клетчатки, что составляет 32% от суточной нормы.
Содержание питательных веществ
Малина обеспечивает 54% вашей нормы витамина С, а также богата марганцем, витамином K, железом, магнием и другими важными микроэлементами. Она имеет высокую концентрацию антиоксидантов, поддерживающих здоровье клеток и борющихся с окислительным стрессом, который связан с различными заболеваниями. Эти антиоксиданты также помогают замедлить процессы старения. Поэтому добавление малины к завтраку может быть отличным шагом для улучшения здоровья и долголетия.
Польза других ягод
Включение различных фруктов в рацион помогает обеспечить организм разнообразными витаминами и питательными веществами. Хотя другие ягоды, как черника и клубника вполне полезны, они не содержат столько клетчатки, сколько содержится в малине. Поэтому малина стоит особого внимания.
Введение малины в рацион
Если вы хотите есть больше малины, попробуйте добавить ее в овсянку или йогурт, сделать смузи или запечь малиновые брауни. Вы также можете приготовить джем для блинов, добавлять малину в салаты или использовать в качестве гарнира к завтраку.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие фрукты следует есть, если вы хотите похудеть.
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