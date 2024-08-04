Мешают похудению: каких овощей следует избегать в своем рационе

Могут ли овощи вызывать набор весов? Скорее всего, нет. Однако неправильный выбор овощей может повысить уровень сахара в крови, ухудшить работу кишечника и помешать вашим целям похудания.

Как указано в книге "Диета без живота" Дэвида Зинченко, если вы ограничите употребление определенных овощей, это поможет вам получить плоский живот. Список этих овощей опубликовало издание eatthis.com.

Крахмалистые овощи

Для контроля веса важно избегать продуктов с высоким гликемическим индексом (ГИ). ГИ указывает, насколько быстро определенная пища повышает уровень глюкозы в крови. Чем ниже показатель, тем лучше. Картофель имеет ГИ 84, что очень высоко. Другие крахмалистые овощи, такие как сладкая кукуруза, морковь и кабачки, также имеют высокий ГИ. Потребляйте их в умеренных количествах и предпочитайте овощи с низким ГИ, таким как спаржа, огурцы и листовая зелень.

Загрязненные овощи

Органические продукты могут иметь незначительные преимущества по питательности, но менее загрязнены пестицидами. Пестициды могут вызвать проблемы с желудком, вызвать боль, тошноту и диарею. По данным Управления по охране окружающей среды, к овощам, которые лучше всего употреблять в пищу органическими, относятся шпинат, болгарский перец, картофель, помидоры черри, острый перец, листовая капуста и кабачки.

Овощи, вызывающие газообразование

Крестоцветные овощи, такие как цветная капуста, брокколи, белокочанная капуста и брюссельская капуста могут вызвать вздутие. Виновниками являются рафиноза и сульфат. Рафиноза – это сахар, который не переваривается до попадания в толстый кишечник, где ферментируется бактериями, образующими газы. Сульфат – это соединение, которое придает неприятный запах газам. Чтобы уменьшить вздутие, ограничьте потребление этих овощей и сочетайте их с другими продуктами.

Соленые овощи

Консервированные овощи часто содержат многие соли и усилители вкуса, такие как глутамат натрия (MSG), что может вызвать боли в желудке и расстройства пищеварения. Например, полстакана консервированной зеленой фасоли содержит 380-390 мг натрия, что больше, чем в пакетике чипсов. Лучшим выбором будут замороженные овощи, хранящие больше питательных веществ.

Овощи без жира

Овощи на пару или салаты с обезжиренной заправкой могут сэкономить калории, но вы потеряете важные жирорастворимые соединения, борющиеся с болезнями. По данным Университета Пердью, только 3 грамма мононенасыщенных жиров помогают организму усваивать каротиноиды, защищающие от хронических заболеваний. Добавьте к овощам немного оливкового или авокадо для лучшего усвоения питательных веществ. Это поможет вам извлечь максимальную пользу от овощей и будет способствовать похудению.

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