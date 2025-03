Месяц, чтобы избавиться от соли: как улучшить здоровье

А знали ли вы, что привычка солить пищу может быть сильнее реальной зависимости от соли? Некоторые исследования доказывают, что люди часто добавляют соль автоматически, даже не попробовав пищу, что напоминает мышечную память, как при регулярных тренировках.

Чтобы уменьшить потребление соли, достаточно изменить свои привычки, поскольку ваши вкусовые рецепторы способны адаптироваться к новым условиям. Как уменьшить количество соли в рационе и избавиться от плохой привычки, рассказали в Eat This, Not That.

Неделя 1. Ликвидация обработанных продуктов

Обратите внимание на еду с длительным сроком хранения, количество ингредиентов и наличие искусственных добавок. Одним из основных показателей является содержание натрия, превышающее 140 миллиграммов на порцию. Кроме того, особенно важно проверять продукты, которые кажутся безвредными, такие как хлеб, мясные нарезки и сыр, поскольку они могут быть основными источниками избытка соли в рационе.

Неделя 2. Ежедневная замена закуски на свежие овощи и фрукты

Чтобы избежать соблазна съесть соленые закуски, заменяйте обработанные продукты на цельные блюда. Начните с одной обработанной закуски в пользу свежих фруктов или овощей. Выполняйте такую замену каждый день, пока все ваши закуски не станут натуральными. Учтите, что использование небольшого количества морской соли во время приготовления пищи не является проблемой, но именно обработанные продукты и ресторанная еда могут быть наиболее вредными для здоровья.

Неделя 3. Выбросьте солонку

Не бойтесь менять свои вкусы. Ключ к этому — тренировать вкусовые рецепторы, чтобы они не зависели от соли. Когда вы уменьшаете потребление соли, через некоторое время ваши рецепторы адаптируются, и вам будет достаточно меньшего количества соли для удовольствия. Попробуйте сначала есть без добавления соли, а затем добавлять ее только после того, как попробуете блюдо — это поможет понять, действительно ли она нужна.

Неделя 3. Переход на специи и травы

Попробуйте во время приготовления заменить соль травами и специями. Это позволит уменьшить потребность в соли, поскольку вкусовые рецепторы будут стимулироваться другими вкусами. Таким образом вам будет легче избегать соблазна добавлять соль в каждое блюдо.

