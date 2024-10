Метод '4-1-1': как эффективно избавиться от лишнего жира

Если вы хотите избавиться от лишнего веса и обвисшего жира за короткий срок, вы можете попробовать метод, который не так давно был популярен в TikTok. Метод тренировок "4-1-1" сочетает силовые и кардио тренировки, что помогает эффективно сжигать жир всего за шесть недель.

В Eat This Not That отмечают, что эта тренировка быстро растапливает жир и предлагает оптимальную комбинацию действий для достижения результатов. Если вас интересует эта тренировка, предлагаем узнать о ней больше и как именно этот метод вы сможете внедрить просто у себя дома.

О методе "4-1-1"

Для тренировки по методу 4-1-1 необходимо в течение четырех дней выполнять силовые тренировки, один день выделить на кардио, а также один день на общую тренировку всего тела. Такой подход помогает эффективно нарастить мышечную массу, ускорить метаболизм, максимизировать сжигание калорий и способствовать потере жира. Кроме того, чтобы обеспечить баланс между интенсивными тренировками, необходимо включить восстановительные процедуры. Это позволит достичь целостного подхода к фитнесу.

Об эффективности

Уже в течение двух недель от начала занятий по этому методу, вы начнете замечать изменения в своем теле, в частности ваши мышцы станут крепче, а объемы менее выразительными. Поэтому, если вы хотите растопить лишний жир и начать носить одежду на пару размеров меньше, подход "4-1-1" вполне может способствовать вашим фитнес-целям.

