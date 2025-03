Миндаль против лишних калорий: о чем говорит наука

Ищете здоровый перекус, который можно удобно взять в дорогу, на работу или учебу? Овощи, фрукты и орехи, такие как миндаль — это отличные варианты, которые помогут избежать лишних калорий.

Так, в исследовании, которое было проведено в Университете Южной Австралии было определено, что миндаль может положительно влиять на аппетит и пищевые привычки. В частности, участники, включившие его в свой рацион отметили уменьшение чувства голода, сообщают в Eat This, Not That.

Об исследовании

Ежедневное употребление около 30-50 граммов миндаля может помочь уменьшить потребление калорий из нездоровых источников, таких как фастфуд, на 71,7 ккал. Ученые объясняют, что это происходит благодаря изменению гормонов, регулирующих аппетит, что способствует меньшему желанию есть.

Таким образом, включение миндаля в рацион даже в малых количествах может положительно повлиять на здоровье в долгосрочной перспективе. Кроме того, малые, но постоянные изменения в питании способны улучшить общее состояние организма.

Как миндаль уменьшает калории

Миндаль является отличным вариантом для перекуса, поскольку этот орех содержит здоровые жиры и белки, которые помогают контролировать аппетит и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Это позволяет уменьшать потребление калорий из нездоровых продуктов между основными приемами пищи.

Хотя другие орехи также могут выполнять похожую роль, миндаль имеет меньше калорий, чем грецкие орехи, и является хорошим выбором для сбалансированного питания. Кроме того, миндаль легко включить в разнообразные блюда, от салатов до десертов.

