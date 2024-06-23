Мини-тренировки: что это, и как они помогут похудеть
В стремлении к здоровому образу жизни многие начинают с амбициозных фитнес-целей, таких как ежедневные тренировки по часу. Однако, как рассказывает Eatthis, "мини-тренировка" и небольшие последовательные изменения могут привести к наиболее полезным и успешным изменениям в образе жизни.
Это короткие тренировки, которые длятся не более 10 минут. Удивительно, но они оказались невероятно эффективны для похудения, тонизации мышц и повышения уровня энергии.
1. Содействуйте ежедневному движению
В отличие от длительных тренировок несколько раз в неделю, мини-тренировка позволяет выполнять простые и регулярные действия в течение дня. Как следствие становится легче включить движение в наш напряженный график, что облегчает постоянные физические упражнения.
2. Уменьшают стресс
Любая физическая активность вызывает высвобождение эндорфинов – гормонов счастья, улучшающих настроение и уменьшающих стресс. Регулярные мини-тренировки не только поднимают настроение, но и устраняют чувство вины, связанное с пропущенными тренировками.
3. Повышают уверенность в себе
Положительное влияние мини-тренировок на настроение и пользу для сердечно-сосудистой системы может вызвать желание заниматься больше. Гибкость этих тренировок, приспособленных к ограниченному времени, открывает возможности для достижений. Такое повышение уверенности в себе подтверждается научными данными, демонстрирующими связь между физическими упражнениями и повышением самооценки.
Если вас заинтриговал тренд на мини-тренировку и вы хотите включить его в свою жизнь, вот несколько идей, с которых следует начать.
- Удерживайте планку на прямых руках в течение 20 секунд
- Коснитесь тем же коленом того же локтя 10 раз
- Коснитесь противоположным коленом противоположного локтя 10 раз
- Сделайте 10 отжиманий
- Отдохните в позе ребенка 15 секунд
- Повторите последовательность еще 2 раза, всего 3 раунда
Ранее OBOZ.UA рассказал о трех тренировках с ходьбой, чтобы спалить калории.
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