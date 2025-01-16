Минздрав планирует ввести бесплатную вакцинацию от папилломавируса для девочек: когда это произойдет
В Украине для девочек 12-13 лет правительство хочет ввести вакцинацию от вируса папилломы человека. В планах Министерства здравоохранения такая вакцинация будет бесплатной.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он уточнил, что соответствующие изменения предусмотрены в новой редакции Национального календаря прививок.
Вирус папилломы человека является основной причиной возникновения рака шейки матки – около 90% случаев. Также этот вирус в 70% случаев является причиной рака полости рта и глотки. В Украине в среднем ежегодно регистрируется около 3000 случаев рака шейки матки, отметил г-н Кузин.
Вакцинация от ВПЧ, в зависимости от производителя и типа вакцины, производится в несколько прививок. Начальная доза вводится в возрасте от 9 до 14 лет, причем сегодня одна доза инъекции стоит, в среднем, пять тысяч гривен.
"В предложенной к общественному обсуждению редакции приказа о внесении изменений в календарь прививок говорится, что если по состоянию, условно, на 1 января 2026 года девочке уже исполнилось 12-13 лет, то тогда она будет подпадать под однократную безвозмездную прививку от ВПЧ", – отметил господин Кузин.
Если по состоянию на 1 января 2026 года девочке уже исполнилось 14 лет, то она не подпадает под бесплатную прививку, уточнил он.
По словам замминистра, и министерстве сейчас решают, какую именно вакцину от вируса папилломы человека следует закупать.
Также господин Кузин сказал, что в Минздраве рассчитывают, "когорта, которую мы начнем охватывать прививками, с годами будет уменьшаться, то есть будет соответствовать среднему количеству рожденных девочек".
В случае одобрения изменений в Национальный календарь прививок закупку вакцины от вируса папилломы человека будет проводить ГП "Медицинские закупки Украины".
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