Множество проблем от одного решения: последствия отказа от углеводородов в рационе

Чтобы поддерживать здоровую форму, необходимо соблюдать баланс углеводов в своем рационе, что обычно бывает достаточно непросто. По информации от Гарвардской медицинской школы, отказ от углеводов может избавить организм от необходимой на день энергии, а также способствовать таким побочным эффектам, как неприятный запах изо рта, запор, головные боли и судороги.

Кроме того, помимо краткосрочных последствий, существуют и долгосрочные риски безуглеводной диеты. В Eat This, Not That! поделились клиническими выводами, что происходит с телом во время ограниченного рациона и почему все же следует употреблять углеводы.

Боль и дискомфорт в желудке

Согласно статье, опубликованной в American Journal of Gastroenterology, клетчатка помогает пищеварению и поддерживает работу желудочно-кишечного тракта, обеспечивая чувство сытости. Кроме того, безуглеводные диеты часто исключают фасоль, фрукты и овощи, что приводит к дефициту клетчатки и болям в желудке. Если ограничиваете углеводы, включайте продукты с высоким содержанием клетчатки во избежание этих проблем.

Сердечные болезни

Есть мнение, что отказ от углеводов, таких как картофель фри и пончики, улучшит здоровье сердца. Однако, согласно исследованию The Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, отказ от углеводов может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствовать появлению аритмии. Чтобы избежать этих проблем, включайте углеводы в свой рацион.

Дефицит калия

Отказ от углеводов может привести к потере важных питательных веществ, таких как калий. Исследование The American Journal of Clinical Nutrition показывает, что уменьшение углеводов увеличивает мочеиспускание, способное выводить такой минерал, как калий из организма, что может вызвать проблемы с артериальным давлением и образовывать камни в почках.

Витаминный дисбаланс

Отказ от углеводов может привести к дефициту важных витаминов и минералов, таких как витамины В7, D, Е, хрома, йода, а также микроэлемента молибдена. Исследование в Journal of International Society of Sports Nutrition показывает, что суровые безуглеводные диеты не обеспечивают должного уровня этих питательных веществ. Это может вызвать проблемы со здоровьем, такие как потеря волос, увеличение веса и ухудшение памяти.

Потеря сна

При похудении ваше тело претерпевает изменения, что может привести к психическим побочным эффектам. Исследование в Pediatrics показывает, что безуглеводный образ жизни ухудшает качество сна, влияющего на умственную деятельность. Чтобы оставаться бодрым и продуктивным, храните в своем рационе немного углеводов.

