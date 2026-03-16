'Мог погибнуть на месте': во Львове спасли 56-летнего мужчину с надорванной аневризмой аорты

Во Львове медики спасли 56-летнего мужчину, у которого надорвалась аневризма аорты. Пациента доставили в больницу в критическом состоянии, где его немедленно прооперировали.

Видео дня

Об удачной операции рассказали в соцсетях Больницы Святого Луки. Медики отметили, что 56-летний львовянин Михаил Ковч много лет имел гипертонию. Из-за этого у него образовалась аневризма нисходящего отдела аорты (патологическое расширение сосуда с истонченными и ослабленными стенками).

Несмотря на постоянную опасность разрыва сосуда, мужчина жил с таким диагнозом с 2012 года. Однако в январе его состояние резко ухудшилось: у Михаила поднялось давление, появилась сильная боль в груди, после чего он потерял сознание. В Больницу Святого Луки бригада "скорой" доставила пациента уже в критическом состоянии.

После проведения компьютерной томографии врачи установили диагноз – расслаивающаяся аневризма нисходящего отдела аорты. Это означало, что одна из стенок артерии надорвалась, а кровь начала проникать между ее слоями, образуя ложный канал, что могло быстро привести к полному разрыву аорты и смерти.

Медики безотлагательно перевели пациента в операционную. Сосудистые хирурги выполнили эндоваскулярное протезирование аорты: через небольшой доступ в области бедра установили стент-графт, имплант из металлического каркаса и тканевой оболочки. После этого кровь начала циркулировать через имплант, минуя ослабленный участок сосуда, что уменьшило нагрузку на аорту и риск ее разрыва.

"Люди от такого умирают чаще, чем от инфаркта. Аневризма не так распространена, но смертность больше. Ему повезло, что аневризма надорвалась, потому что если бы она полностью разорвалась на фоне того давления, он мог погибнуть на месте", – рассказала анестезиолог Роксолана Лучкив.

После операции пациент восстановился и уже находится дома.

Напомним, состояние артерий играет ключевую роль в работе сердца и всей сердечно-сосудистой системы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!