Опасная привычка, которую многие недооценивают: кардиологи объяснили, что медленно разрушает артерии

Состояние артерий играет ключевую роль в работе сердца и всей сердечно-сосудистой системы. Однако некоторые повседневные привычки могут постепенно ухудшать их эластичность и нормальное кровообращение.

При этом человек долгое время может не замечать никаких тревожных симптомов. Кардиологи объясняют parade.com, какая привычка способна незаметно повреждать артерии и повышать риск серьезных проблем со здоровьем.

"Артерии – это жизненно важные сосуды, поддерживающие работу сердца, и понимание их роли является первым шагом к их защите. Хотя сердце перекачивает кровь по всему организму, оно также нуждается в постоянном поступлении кислорода и питательных веществ через сосуды на его поверхности – коронарные артерии", – объясняет доктор медицинских наук, кардиолог Надим Гелу.

По словам специалиста, здоровые артерии должны быть "широкими, эластичными и гладкими". Именно такие сосуды позволяют крови беспрепятственно циркулировать, доставляя кислород и необходимые питательные вещества ко всем органам, включая сердечную мышцу.

"Сердечная мышца зависит от непрерывного потока насыщенной кислородом крови, чтобы эффективно работать и поддерживать способность сердца перекачивать кровь. Когда коронарные артерии сужаются, затвердевают или блокируются, сердце не получает достаточно кислорода. Это значительно снижает эффективность его работы", – объясняет доктор Гелу.

Он отмечает, что даже частичные закупорки могут привести к сердечному приступу или инсульту. Хотя это звучит тревожно, изменение некоторых ежедневных привычек может помочь поддержать здоровье сердца. В частности, кардиологи советуют обратить внимание на одну распространенную привычку, которая способна незаметно повреждать артерии.

Малоподвижность – одна из главных угроз для сосудов

Специалисты предупреждают, что длительное сидение может негативно влиять на состояние артерий и всей сердечно-сосудистой системы.

"Когда человек долго сидит, кровообращение замедляется, особенно в ногах, ведь мышцы не сокращаются и не помогают возвращать кровь к сердцу. Уменьшение кровотока ослабляет сигналы, которые поддерживают эластичность и нормальную функцию артерий. Со временем сосуды хуже расширяются и становятся более склонными к жесткости и воспалению", – объясняет доктор медицинских наук, кардиолог Нил Д. Шах.

По словам врача, исследования показывают, что даже один-два часа непрерывного сидения могут снижать кровоток и ухудшать работу артерий.

Подобного мнения придерживается и кардиолог Кевин Шах. Он сравнивает артерии с водопроводной системой организма.

"Во время движения мышцы сокращаются и помогают проталкивать кровь обратно к сердцу, улучшая циркуляцию и выработку оксида азота – вещества, поддерживающего эластичность сосудов. Когда же человек сидит часами, артерии начинают вести себя скорее как жесткие трубы, а не как гибкие сосуды", – говорит доктор Кевин Шах.

Доктор Гелу добавляет, что менее эластичные и потенциально суженные артерии заставляют сердце работать с большей нагрузкой и перекачивать кровь под повышенным давлением.

"Такая постоянная перегрузка создает значительный стресс для сердечной мышцы и постепенно приводит к ее износу, снижая силу и эффективность работы", – отмечает он.

Как со временем ухудшается здоровье артерий?

Повреждение сосудов может накапливаться незаметно – человек при этом может чувствовать себя нормально. Однако со временем возрастает риск серьезных проблем со здоровьем.

Повышенное артериальное давление

Когда артерии становятся узкими и менее эластичными, сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы проталкивать кровь. Это может привести к развитию гипертонии.

Атеросклероз

Это состояние означает затвердение артерий. "Повреждение внутренней оболочки сосудов и замедленный кровоток создают идеальные условия для накопления жировых отложений, которые утолщают и делают артерии жесткими", – объясняет доктор Гелу.

Сердечный приступ

Накопленный в коронарных артериях налет может разорваться или образовать тромб, полностью перекрывающий кровоток к части сердечной мышцы.

Инсульт

Риск инсульта также возрастает при ухудшении состояния артерий. "Инсульт может произойти, когда тромб перекрывает артерию и клетки мозга остаются без достаточного количества кислорода", – объясняет врач.

Осложнения диабета 2 типа

Люди с диабетом имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. "Недостаточная физическая активность ухудшает способность организма контролировать уровень сахара в крови, а постоянно высокий уровень глюкозы изнутри повреждает артерии", – говорит доктор Гелу.

Что такое сидячий образ жизни?

"Малоподвижность – это не только отсутствие тренировок. Обычно ее определяют как проведение большей части дня сидя или без активности – часто более 8-10 часов ежедневно", — объясняет доктор Кевин Шах.

Даже если человек придерживается рекомендаций по физической активности – например, выполняет силовые упражнения дважды в неделю и имеет не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной тренировки – он все равно может оставаться малоподвижным.

"Вполне возможно выполнять рекомендации Американской ассоциации сердца и при этом оставаться малоподвижным, если остальное время проводить сидя", – подчеркивает доктор Нил Д. Шах.

По словам доктора Гелу, многие люди могут потренироваться 30 минут, а затем провести за столом или на диване еще 12-14 часов.

"Физиологическое воздействие длительного бездействия – замедление метаболизма и снижение кровообращения – настолько сильное, что одна короткая тренировка не способна полностью компенсировать вред от долгого сидения", – объясняет он.

Исследование, опубликованное в 2025 году в журнале Американского колледжа кардиологии, также показало: даже соблюдение норм физической активности может быть недостаточным, если остальную часть дня человек проводит сидя.

Как двигаться больше в течение дня?

Отдых и работа за компьютером – нормальная часть жизни. Однако регулярное движение в течение дня может значительно улучшить состояние сосудов и общее здоровье. И для этого не нужно кардинально менять образ жизни.

Делайте короткие перерывы на движение

Доктор Кевин Шах советует вставать или немного походить каждые 30-60 минут. Даже короткие движения помогают восстановить кровообращение и улучшить функцию артерий. Не обязательно выполнять полноценную тренировку – главное активизировать кровоток.

Создайте сигнал-напоминание

Если легко "потеряться" в работе или просмотре сериалов, стоит выбрать условный сигнал для подъема. "Например, завершение задачи или рекламная пауза могут стать напоминанием, что время встать", – говорит доктор Гелу.

Гуляйте после еды

10-15 минут ходьбы после приема пищи помогают контролировать уровень сахара в крови.

"Это уменьшает резкие скачки глюкозы и улучшает переработку организмом сахара и холестерина. Прогулка после еды – одна из самых простых и одновременно самых эффективных привычек для здоровья сердца", – говорит доктор Кевин Шах.

Измените рабочую среду

Например, можно использовать стол для работы стоя или размещать нужные вещи чуть дальше.

"Такие небольшие изменения стимулируют больше двигаться в течение дня почти без дополнительных усилий", – отмечает доктор Нил Д. Шах.

Сочетайте движение с повседневными делами

Кардиолог советует пользоваться лестницей и ходить во время телефонных разговоров или онлайн-встреч.

"Регулярные небольшие движения в течение дня важнее одной интенсивной тренировки, ведь артерии реагируют прежде всего на частоту движения, а не только на его интенсивность", – заключает доктор Кевин Шах.

