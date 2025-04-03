Могут ли книги мешать сну: новое исследование о чтении после 40 лет

Чтение перед сном является привычкой многих людей, часто ассоциирующихся с релаксацией и улучшением качества отдыха. Однако новые исследования подвергают сомнению это распространенное мнение, указывая на возможные негативные последствия.

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Ученые исследовали, как привычки к чтению могут влиять на продолжительность и качество сна у людей старше 40 лет. В результате они обнаружили интересные факты, которые могут вынудить вас пересмотреть свое отношение к вечернему чтению, пишет eatthis.com.

Если вам больше 40 и вы все еще привыкли читать с телефона или планшета перед сном, стоит задуматься. Ведь эти устройства излучают короткий синий свет, тормозящий выработку мелатонина – гормона, отвечающего за здоровый сон. Если вы хотите улучшить качество сна, вам лучше обратиться к традиционным печатным книгам.

Но может ли ваш любимый роман помочь вам заснуть быстрее и спать лучше? Последнее исследование, опубликованное в журнале Nature and Science of Sleep, поставило под вопрос популярный миф о преимуществах чтения перед сном. Исследователи изучили повадки сна и чтения более 18 тысяч человек и выяснили много интересной информации.

Исследование проводилось на 18740 взрослых людей старше 40 лет, примерно 15% которых постоянно читали печатные книги. Ученые проанализировали разные данные, включая привычки чтения, количество прочитанных книг, продолжительность сна, время засыпания и его качество.

Исследователи также учитывали разные факторы, которые могут влиять на сон: курение, употребление алкоголя, физические упражнения, наличие болезней и общее самочувствие.

В целом ученые обнаружили, что читающие больше спят на 20 минут меньше в будние дни, но не в выходные. Время, когда они ложатся спать, тоже было более поздним.

Но вот интересная деталь: не читающие люди имели еще больше проблем со сном. Хотя они спали дольше, качество их сна было хуже, чем у тех, кто привык читать перед сном. С точки зрения ученых это указывает на то, что не сам факт чтения, а определенные привычки и ритуалы перед сном имеют большее значение для качества сна.

Значит ли это, что вам не следует читать на ночь? Вовсе нет! Хотя исследование показало, что чтение не всегда напрямую связано с лучшим сном, ученые все же рекомендуют, если вы любите читать перед сном, попытаться установить для себя точное время, когда следует ложиться спать. Возможно, более короткое время на чтение в будние дни позволит вам увеличить общее время сна, а в выходные у вас будет больше времени для книг без вреда для здоровья.

Исследователи высказали гипотезу, что сокращение сна в будние дни, связанное с чтением, может быть результатом того, что чтение отнимает время, которое могло бы быть потрачено на сон. Однако они также отмечают, что правильный подход ко времени сна поможет избежать негативных последствий и даже продлить общую продолжительность сна.

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