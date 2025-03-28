Вечерние тренировки: время, когда ваш метаболизм работает на полную мощность

Выбор времени для тренировок может оказывать существенное влияние на результаты и здоровье. Последние научные исследования показали, что время суток, когда вы занимаетесь физическими упражнениями, может иметь важное значение для вашего метаболизма.

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Особенно интересны результаты, свидетельствующие о том, что тренировки вечером могут принести большую пользу, чем утром. Издание eatthis.com объясняет, как это работает и почему важно выбирать правильное время для физических нагрузок.

Чарльз А. Чейслер, доктор философии и эксперт по сну, объясняет: "Существует циркадный ритм, влияющий на спортивные результаты. Пик продуктивности организма – время, когда концентрация, сила, гибкость и скорость реакции значительно возрастают – приходится на поздний день или ранний вечер. Это период, когда организм переживает свой самый всплеск энергии".

Новые исследования, опубликованные в журнале Diabetologia, показывают, что люди не только эволюционировали, чтобы устанавливать олимпийские рекорды в это время, но и для того, чтобы эффективнее использовать свои тренировки.

Ученые из Института исследований здравоохранения Мэри МакКиллоп Австралийского католического университета провели эксперимент, чтобы изучить, как время суток влияет на метаболизм во время физических нагрузок. Для этого они выбрали более 20 мужчин с лишним весом, которые вели малоподвижный образ жизни. После того, как они употребляли нездоровую пищу в течение недели, участники были разделены на три группы: те, кто тренировался в 6:30 утра, в 18:30 вечера и те, кто не тренировался вообще.

"Результаты исследования вызвали беспокойство. После пяти дней диеты с высоким содержанием жира у мужчин вырос уровень холестерина. Кроме того, их кровь содержала изменения в молекулах, связанных с сердечно-сосудистыми и метаболическими проблемами. Это указывает на повышенный риск сердечных заболеваний", – сообщает эксперты.

Однако когда участники начали тренироваться, те, кто занимался спортом утром, не увидели значительных изменений в уровнях холестерина или других биомаркеров. Те же, кто тренировался вечером, получили совсем другие результаты. "После пяти тренировок вечером у этой группы участников было заметно снижение уровня холестерина, а также улучшение структуры молекул, связанных со здоровьем сердца. Они также отметили улучшение контроля уровня сахара в крови ночью, когда они спали, что не наблюдалось в других группах", – отмечается в исследовании.

Хотя авторы исследования не могут точно объяснить, почему вечерние тренировки способствуют лучшему метаболизму, в отличие от утренних, они отмечают, что это связано со многими сложными механизмами организма, работающими на циркадном уровне.

В заключение, как отмечают все тренеры, лучшей тренировкой является та, которую вы действительно выполняете. Поэтому, если вам нравится просыпаться рано, это ваше время для спорта. Но если вы хотите компенсировать последствия нездорового питания, лучше выбрать тренировку после 18 часов.

Важно также не тренироваться слишком поздно вечером, ведь это может повысить уровень кортизола, гормона стресса, влияющего на качество сна. "Тренировки слишком поздно могут мешать вашему сну", – предупреждает тренер Тим Лю.

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