Шаг к здоровью: как скорость ходьбы влияет на вашу подвижность

Скорость ходьбы является важным показателем мобильности, непосредственно влияющим на качество жизни, особенно с возрастом. Исследования показывают, что поддержание активного темпа ходьбы может не только улучшить подвижность, но и способствовать долголетию.

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Однако многие не задумываются, как правильная техника ходьбы может помочь достичь лучших результатов. Издание eatthis.com рассказывает, как посредством простых изменений в ходьбе можно повысить свой темп и общий уровень подвижности.

Одно исследование показало, что скорость ходьбы людей среднего и пожилого возраста может оказаться полезным показателем их способности двигаться. Авторы исследования отметили, что люди, которые ходят медленнее 0,8 метра в секунду, маломобильные, а те, кто имеет скорость от 0,8 до 1,4 метра в секунду, считаются средне мобильными. Люди, которые могут ходить быстрее 1,4 метра в секунду, считаются очень подвижными.

Исследователи также подчеркнули важность регулярных физических упражнений для поддержания мобильности в пожилом возрасте. Имеющие медленную скорость ходьбы должны сосредотачиваться на достижении рекомендованных норм активности для их возраста. Люди с высокой скоростью ходьбы могут выполнять упражнения по улучшению равновесия и выносливости, а также специальные тренировки с нагрузкой.

Сохраняйте правильную форму

Для эффективной ходьбы очень важна правильная осанка. Когда вы держите корпус прямым, плечи отведены назад, а позвоночник остается нейтральным, это позволяет более эффективно использовать ноги для движения. Так вы можете ускорить темп без дополнительной нагрузки на мышцы.

Шаги должны быть меньше

Слишком длинные шаги могут вызвать боль и напряжение. "Слишком длинный шаг может привести к значительной нагрузке на колени и нижнюю часть спины. Лучше делать меньшие шаги, но с большей скоростью", – отметил тренер Джастин Мейснер.

Махайте руками во время ходьбы

"Ритм рук улучшает общий темп, а попытки ускорить движение ног могут нарушить осанку и снизить эффективность", – говорит тренер Джоанна Холл.

Важно размахивать руками не из локтей, а от плеч, чтобы сохранить оптимальный ритм.

Используйте интервальные тренировки

Интервальная тренировка помогает увеличить скорость ходьбы.

"Начните с разминки, затем увеличивайте темп на короткий период, после чего сделайте перерыв для восстановления", – советует тренер Джойс Шульман.

С каждой тренировкой интервалы быстрой ходьбы должны становиться длиннее, пока все время не будет посвящен более быстрому темпу.

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