'Мой ребенок не ужинает – и я не волнуюсь': что стоит знать о детском аппетите в жару

В жаркие летние дни родители могут заметить, что их дети едят значительно меньше. Это вызывает беспокойство, особенно, когда малыши отказываются от ужина.

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Однако педиатр-диетолог с многолетним опытом Люси Аптон объясняет, почему снижение аппетита в жару – это вполне естественное явление. Эксперт делится с express.co советами, как поддержать ребенка в жаркую погоду и не потерять спокойствие.

В своем видео в TikTok Люси объясняет: "Мы не привыкли к температурам выше 30°C, поэтому вполне естественно, что дети сейчас едят меньше, особенно вечером".

Эксперт подчеркивает: с точки зрения физиологии и биологии, уменьшение аппетита в жару – обычная реакция организма.

"Когда мы едим, образуется тепло. Пищеварение также выделяет тепло. Поэтому тело пытается избежать дополнительной тепловой нагрузки, подавляя аппетит. У детей это особенно заметно", – объясняет она.

Кроме того, активность в течение горячего дня способствует тому, что дети становятся возбужденными, уставшими или беспокойными, а следовательно, вероятность того, что они захотят ужинать, значительно снижается.

"Моя дочь не ела ужина уже три дня подряд – ей было жарко, она устала и чувствовала себя истощенной", – признается Люси.

Но что же делать родителям в подобной ситуации? "Продолжайте предлагать еду, но не настаивайте – начинайте с небольших порций", – советует эксперт.

Относительно того, что лучше подавать детям в жаркие дни, Люси отмечает: "Это идеальное время для легких и простых ужинов. Предложите фрукты, овощные салаты, нарезки мяса или рыбы, фриттату, хлеб с хумусом или сливочным сыром. Не усложняйте ситуацию – подавайте холодную пищу".

Также Люси отмечает, что в такие периоды важнейшим является потребление жидкости. "На этой неделе гидратация должна быть в приоритете. Выбирайте продукты с большим количеством воды – леденцы, смузи-боулы, овощи, фрукты, хлопья с холодным молоком, овсянка, приготовленная заранее".

Эксперт уверяет: если ваш ребенок обычно имеет хороший аппетит, волноваться не стоит. "Их желание есть вернется – просто доверяйте им и старайтесь обеспечить комфортную прохладную еду", – подытожила она.

Кстати, потеря аппетита в жару свойственна не только детям. Диетолог Эллисон Чайлдресс объяснила: "В жарком климате люди естественно употребляют меньше калорий, чтобы не перегружать организм и не создавать дополнительного тепла".

Что же касается безопасности детей во время жары, Национальная служба здравоохранения советует: "Следите, чтобы дети регулярно пили воду. Лучше всего пить часто и небольшими глотками. Если ребенок начинает капризничать или жалуется на головную боль, это может быть первым признаком перегрева. В таком случае немедленно перенесите его в тень или другое прохладное место, снимите лишнюю одежду, дайте ему воды и отдохнуть".

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