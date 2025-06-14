Молчаливая угроза: как питание помогает обуздать высокое давление

Повышенное артериальное давление часто развивается незаметно, но несет серьезную угрозу для здоровья. Оно может вызвать сердечный приступ, инсульт и другие осложнения, если не контролировать его вовремя.

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Один из самых эффективных способов снижения давления – изменение пищевых привычек. Особую роль в этом процессе играет потребление продуктов, богатых калием, пишет eatthis.com

Гипертонию часто называют "тихим убийцей", поскольку многие даже не подозревают о наличии этого опасного заболевания. И хоть симптомы могут отсутствовать, последствия могут быть фатальными: возрастает риск инсульта, сердечных приступов и серьезных проблем с почками.

Гипертонией считается состояние, при котором кровь оказывает чрезмерное давление на стенки сосудов. Если такое состояние сохраняется длительное время, это может спровоцировать сердечную недостаточность или инфаркт.

Артериальное давление измеряется в двух показателях – систолическом и диастолическом. Нормальным считается давление примерно 110/70 мм рт. ст. Значения до 120/80 мм рт. ст. считаются приемлемыми. Однако, если давление достигает или превышает 140/90 мм рт. ст., речь идет о гипертонии.

Чтобы предотвратить или снизить высокое давление, прежде всего следует пересмотреть свой рацион - он должен базироваться на продуктах растительного происхождения с высоким содержанием калия. Именно регулярное потребление калия является одной из самых эффективных привычек в борьбе с повышенным давлением.

Калий - это жизненно необходимый минерал, способный снижать негативное влияние натрия, помогая регулировать артериальное давление. Одной из главных причин распространения гипертонии является чрезмерное потребление соли при недостаточном употреблении калия. Исследователи подчеркивают: баланс между этими элементами имеет решающее значение.

Диета, ориентированная на растительную пищу с высоким содержанием калия, имеет еще одно преимущество – она способствует снижению веса, а это, в свою очередь, также помогает уменьшить давление.

В клинике Майо отмечают: каждый потерянный килограмм массы тела может снизить артериальное давление примерно на 1 мм рт. ст.

Как добавить больше калия в свой рацион?

Чтобы обеспечить организм достаточным количеством калия, стоит ориентироваться на рацион по образцу диеты DASH (диетические подходы к остановке гипертонии). Она включает продукты, содержащие в три раза больше калия, чем среднестатистический рацион, и состоит из овощей, фруктов, цельнозерновых и молочных продуктов с низким содержанием жира.

По результатам исследования, опубликованного в журнале Американской кардиологической ассоциации, диета DASH признана одним из самых эффективных немедикаментозных средств борьбы с гипертонией. Систематическое соблюдение этой диеты позволяет снизить систолическое давление на 7 мм рт. ст., а диастолическое – на 3,5 мм рт. ст.

Чтобы увеличить потребление калия, рекомендовано включить в рацион следующие группы продуктов:

Овощи: 4-5 порций ежедневно. Порция – это примерно 1 стакан свежих зеленых овощей, 1/2 стакана вареных или сырых овощей, или 1/2 стакана овощного сока.

Фрукты: 4-5 порций в день. Одна порция – это средний по размеру фрукт, 1/2 стакана консервированных, замороженных или свежих фруктов, или 1/2 стакана сока.

Зерновые продукты: 6-8 порций ежедневно. Порция – это кусок хлеба, 30 г сухих хлопьев или 1/2 стакана вареной каши, макарон или риса.

Молочные продукты с низким содержанием жира: 2-3 порции в день. Порция – 1 стакан молока или йогурта или 40-45 г творога.

Орехи, семена, бобовые: 4-5 порций в неделю. Порция – это 1/3 стакана орехов, 2 столовые ложки арахисовой пасты или семян, или 1/2 стакана вареных бобовых.

Какова суточная норма калия?

По рекомендациям Национального института здравоохранения США, женщинам следует употреблять не менее 2600 мг калия в день, а мужчинам – 3400 мг. Однако большинство людей не достигает этих норм. По последним данным, среднее потребление среди мужчин составляет около 3000 мг ежедневно, а среди женщин – около 2300 мг.

Увеличить количество калия в своем питании – один из самых простых и действенных способов держать давление под контролем.

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