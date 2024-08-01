Молочные продукты, снижающие риск развития диабета: результаты исследования
Большинство из нас привыкли связывать развитие диабета с чрезмерным употреблением сахара. Однако, исследование, которое было проведено учеными из Университета Альберты и Университета медицинских наук Шахида Бехешти показывает, что молочные продукты также могут влиять на развитие диабета.
Ученые в течение трех лет исследовали влияние молочных продуктов на развитие диабета 2 типа, отслеживая питание 639 участников, уже находившихся в группе риска. В Eat This, Not That сообщили, что спустя девять лет у 25% из них развился диабет, что позволяет утверждать о непосредственном влиянии молочных продуктов на развитие этой болезни.
Риск развития из-за ограниченного потребления молочных продуктов
Исследование показало, что уменьшение потребления молочных продуктов более чем на половину порции в день повышает риск диабета 2 типа. Кроме того, оказалось, что содержание жира в молочных продуктах также имело специфическое влияние.
Молочные продукты с низким содержанием жира
Увеличение потребления низкожирных молочных продуктов на половину порции в день снижает риск диабета 2 типа. Это удалось определить по сравнению с неизменным уровнем потребления таких продуктов.
Нежирное молоко и йогурт
Увеличение потребления нежирного молока и йогурта снизило риск развития диабета 2 типа на 43%. Кроме того, замена жирного йогурта на нежирный снизила этот риск на 27%.
Сыр
Исследователи заметили, если заменить обычный жирный сыр обезжиренным молоком, риск развития диабета 2 типа может увеличиться на 66%. Однако если заменить сыр нежирным йогуртом, риск может увеличиться на 47%.
Предположение
Исследователи считают, что увеличение потребления обезжиренных молочных продуктов может заменить менее здоровые продукты, такие как мороженое. Кроме того, ферментация в йогурте может улучшать обработку сахара организмом. Это объясняет, почему потребление йогурта независимо от его жирности ассоциируется с меньшим риском диабета 2 типа.
В течение трех лет они ранее OBOZ.UA рассказал, какие привычки помогут предотвратить диабет.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.