Большинство из нас привыкли связывать развитие диабета с чрезмерным употреблением сахара. Однако, исследование, которое было проведено учеными из Университета Альберты и Университета медицинских наук Шахида Бехешти показывает, что молочные продукты также могут влиять на развитие диабета.

Ученые в течение трех лет исследовали влияние молочных продуктов на развитие диабета 2 типа, отслеживая питание 639 участников, уже находившихся в группе риска. В Eat This, Not That сообщили, что спустя девять лет у 25% из них развился диабет, что позволяет утверждать о непосредственном влиянии молочных продуктов на развитие этой болезни.

Риск развития из-за ограниченного потребления молочных продуктов

Исследование показало, что уменьшение потребления молочных продуктов более чем на половину порции в день повышает риск диабета 2 типа. Кроме того, оказалось, что содержание жира в молочных продуктах также имело специфическое влияние.

Молочные продукты с низким содержанием жира

Увеличение потребления низкожирных молочных продуктов на половину порции в день снижает риск диабета 2 типа. Это удалось определить по сравнению с неизменным уровнем потребления таких продуктов.

Нежирное молоко и йогурт

Увеличение потребления нежирного молока и йогурта снизило риск развития диабета 2 типа на 43%. Кроме того, замена жирного йогурта на нежирный снизила этот риск на 27%.

Сыр

Исследователи заметили, если заменить обычный жирный сыр обезжиренным молоком, риск развития диабета 2 типа может увеличиться на 66%. Однако если заменить сыр нежирным йогуртом, риск может увеличиться на 47%.

Предположение

Исследователи считают, что увеличение потребления обезжиренных молочных продуктов может заменить менее здоровые продукты, такие как мороженое. Кроме того, ферментация в йогурте может улучшать обработку сахара организмом. Это объясняет, почему потребление йогурта независимо от его жирности ассоциируется с меньшим риском диабета 2 типа.

