Молодость начинается с кишечника: как пробиотики могут защищать мозг

Новые научные данные свидетельствуют о неожиданной связи между здоровьем кишечника и работой мозга. Ученые выяснили, что микробиота может влиять на когнитивные функции и процессы старения нервной системы.

Особое внимание исследователи обратили на роль пробиотических продуктов, в частности йогурта. Результаты исследования открывают перспективы для новых подходов в профилактике нейродегенеративных заболеваний, пишет eatthis.com.

Команда ученых из Университетского колледжа Корка в Ирландии решила проверить, может ли микробиом влиять на возрастные изменения мозговой деятельности. В рамках эксперимента исследователи провели трансплантацию фекальной микробиоты, используя "здоровые" кишечные бактерии от молодых мышей возрастом 3-4 месяца или от старых – 19-20 месяцев. Эти микроорганизмы пересаживали пожилым мышам. После этого животных подвергли МРТ-сканированию мозга и поведенческим тестам, в частности классическому лабиринту для грызунов.

Результаты показали: мыши, которые получили микробиом от молодых мышей, демонстрировали значительно более низкий уровень тревожности – характерного признака болезни Альцгеймера – а также лучшую память и более высокие когнитивные показатели. Более того, сканирование выявило в их мозге молекулярные и генетические маркеры, типичные для молодого мозга. Эти данные были обнародованы в научном журнале Nature Aging.

"Это исследование может стать настоящим прорывом, ведь мы показали, что с помощью микробиома можно влиять на возрастное ухудшение функций мозга", – заявил профессор Джон Ф. Крайан, вице-президент по исследованиям и инновациям Университетского колледжа Корка.

В то же время он отметил, что работа находится лишь на начальном этапе. Его коллега, директор исследовательского центра, добавил: "Это открывает перспективы для будущего использования модуляции кишечной микробиоты как терапевтического инструмента для поддержания здоровья мозга".

По информации Ассоциации болезни Альцгеймера, более 6 миллионов жителей США страдают этим прогрессирующим заболеванием, которое постепенно ухудшает память, мышление и способность к логическим рассуждениям. Центры контроля и профилактики заболеваний сообщают, что после 65 лет количество людей с диагнозом Альцгеймера удваивается каждые пять лет.

"Это исследование из Ирландии дополняет растущее количество доказательств того, что между мозгом и кишечным микробиомом существует тесное взаимодействие, вероятно, с участием иммунной системы. Нужно значительно больше дальнейших исследований", – отметил доктор Дуглас Шарре, невролог и руководитель отдела когнитивной неврологии Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо.

Терапевт Сунита Позина назвала результаты многообещающими. "Было бы настоящей революцией, если бы эти эффекты удалось воспроизвести у людей. Это очень обнадеживающая новость", – отметила она.

Позина соглашается с другими экспертами, что для подтверждения прямой причинно-следственной связи нужны более масштабные и долговременные исследования. В то же время она добавляет: "Я не вижу никакого вреда в том, чтобы улучшать кишечный микробиом с помощью питания и образа жизни. Это полезно для всего организма, а не только для мозга".

Многие продукты содержат пробиотики – живые бактериальные культуры, которые положительно влияют на работу пищеварительной системы. В частности, для изготовления йогурта в пастеризованное молоко добавляют лактобактерии и стрептококки, что делает его одним из самых популярных ферментированных продуктов, богатых пробиотиками, отмечают Национальные институты здравоохранения. К этой же группе относятся соленья, квашеная капуста, мисо, комбуча, кефир, кимчи, хлеб на закваске и яблочный уксус.

Кроме этого, поддержать здоровую кишечную флору можно, регулярно употребляя продукты с высоким содержанием пребиотиков – веществ, которые, по данным исследования в журнале Nutrients, усиливают "пробиотический эффект" в тонком и толстом кишечнике. К ним относятся помидоры, артишоки, бананы, спаржа, ягоды, чеснок, лук, цикорий, зеленые овощи, бобовые, овес, льняное семя, ячмень и пшеница.

