Молодость после 50: пять упражнений с мячом для силы и стабильности

С возрастом наше тело требует особого внимания и поддержки, чтобы сохранить физическую активность и молодость. После 50 лет важно включать в тренировку упражнения, помогающие укрепить мышцы, улучшить баланс и стабильность.

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Мяч для стабильности – отличный инструмент для достижения этих целей, ведь позволяет работать со всем телом. eatthis.com предлагает несколько простых, но эффективных упражнений, которые помогут замедлить старение и оставаться в форме.

Приседания с мячом для стабильности

Для начала прижмите мяч к стене спиной. Расположите ноги на ширине плеч и начинайте приседать, пока бедра не будут параллельны полу. Оттолкнитесь пятками и поднимитесь, активно работая ягодицами и квадрицепсами. Выполните 10-15 повторений.

Планка с мячом

Установите предплечье на мяч и примите позу планки, держа ноги на ширине плеч. Поднимите бедра и задержитесь в таком положении на 15-30 секунд. Во время упражнения обязательно держите напряжение в животе и ягодицах, чтобы защитить поясницу.

Сгибание ног с мячом

Лягте на спину, уложите ноги на мяч для стабильности. Поднимите бедра и с помощью пяток натяните мяч к себе, активно работая с подколенными сухожилиями и ягодицами. Поверните мяч в исходное положение и повторите. Выполните 15-20 повторений, держа бедра приподнятыми все время.

Мяч для стабильности на коленях

Станьте на колени, поставив мяч перед собой. Положите предплечье на мяч и начните катить его вперед, стараясь максимально опустить бедра. В конце каждого движения удерживайте мышцы коры напряженными, а затем вернитесь в исходное положение. Сделайте 10 повторений.

Устойчивость с мячом для стабильности

Лягте на мяч, положив верхнюю часть спины на него, ноги – на ширине плеч. Положите руки за голову и отведите плечи назад, затем свернитесь, активно работая мышцами живота. Возвращайтесь в исходное положение перед последующим повторением. Выполните 15-20 повторений.

Эти простые упражнения с мячом помогут вам оставаться в форме и поддерживать стабильность тела на долгие годы.

Ранее OBOZ.UA опубликовал упражнения, возвращающие молодость.

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