Морские водоросли в рационе человека: действительно ли это полезно

Морские водоросли давно стали частью питания, они особенно популярны в японской кухне. Они оказывают положительное влияние на здоровье человека, в частности, на работу кишечника, регулируют уровень сахара в крови и содержат много витаминов.

Об этом сообщили в health. Морские водоросли содержат антиоксиданты, а именно витамины А, С и Е, также в них содержится много йода.

Польза морских водорослей:

Поддержка функции щитовидной железы

Морские водоросли в рационе помогают увеличить потребление йода, что оказывает положительное влияние на щитовидную железу.

Содержимое антиоксидантов

Морские водоросли имеют витамины А, С и Е. В свою очередь антиоксиданты помогают предотвратить повреждение клеток, уменьшают влияние свободных радикалов, которые способствуют хроническим заболеваниям, а именно сердечно-сосудистым, диабету и определенным видам рака. Также антиоксиданты могут улучшить иммунную систему.

Здоровье кишечника

Клетчатка, содержащаяся в водорослях, помогает здоровью кишечника.

Управление весом

Морские водоросли содержат мало калорий, в результате чего это может положительно повлиять на вес и калории. Кроме того, бурые водоросли содержат фукоксантин, химическое вещество, обладающее антиоксидантными свойствами и помогающее уменьшить риск ожирения.

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний

Морские водоросли помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, одним из факторов которых является высокий уровень холестерина. В то время как витамины и минералы, особенно клетчатка, помогают снизить уровень холестерина.

Уровень сахара в крови

Морские водоросли могут снизить риск развития диабета второго типа. Фукоксантин помогает регулировать уровень сахара в крови.

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