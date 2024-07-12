Морские водоросли в рационе человека: действительно ли это полезно
Морские водоросли давно стали частью питания, они особенно популярны в японской кухне. Они оказывают положительное влияние на здоровье человека, в частности, на работу кишечника, регулируют уровень сахара в крови и содержат много витаминов.
Об этом сообщили в health. Морские водоросли содержат антиоксиданты, а именно витамины А, С и Е, также в них содержится много йода.
Польза морских водорослей:
Поддержка функции щитовидной железы
Морские водоросли в рационе помогают увеличить потребление йода, что оказывает положительное влияние на щитовидную железу.
Содержимое антиоксидантов
Морские водоросли имеют витамины А, С и Е. В свою очередь антиоксиданты помогают предотвратить повреждение клеток, уменьшают влияние свободных радикалов, которые способствуют хроническим заболеваниям, а именно сердечно-сосудистым, диабету и определенным видам рака. Также антиоксиданты могут улучшить иммунную систему.
Здоровье кишечника
Клетчатка, содержащаяся в водорослях, помогает здоровью кишечника.
Управление весом
Морские водоросли содержат мало калорий, в результате чего это может положительно повлиять на вес и калории. Кроме того, бурые водоросли содержат фукоксантин, химическое вещество, обладающее антиоксидантными свойствами и помогающее уменьшить риск ожирения.
Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний
Морские водоросли помогают снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, одним из факторов которых является высокий уровень холестерина. В то время как витамины и минералы, особенно клетчатка, помогают снизить уровень холестерина.
Уровень сахара в крови
Морские водоросли могут снизить риск развития диабета второго типа. Фукоксантин помогает регулировать уровень сахара в крови.
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