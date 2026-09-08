Может ли хранение продуктов в пластиковых контейнерах повышать риск развития рака: объяснения онкологов

Пластиковые контейнеры давно стали привычной частью кухни, ведь в них удобно хранить и переносить готовые блюда. Однако онкологи обращают внимание на то, что некоторые способы использования такой посуды могут увеличивать контакт пищи с определенными химическими веществами.

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Особой осторожности специалисты советуют придерживаться, когда речь идет о горячих продуктах, старых емкостях и разогреве пищи в микроволновой печи. Издание parade.com рассказывает, почему врачи рекомендуют пересмотреть эту привычку и какие материалы можно использовать вместо этого.

Один из самых частых вопросов, который слышат онкологи от своих пациентов после постановки диагноза, звучит просто: "Почему именно у меня возник рак?". По словам онколога, доктора медицинских наук Сунила Камата, ответ далеко не всегда связан только с наследственностью. На риск развития онкологических заболеваний могут влиять многочисленные факторы окружающей среды и повседневные привычки. Среди них – и то, как люди обращаются с продуктами и в каких материалах их хранят.

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Медицинский онколог и гематолог Тингтинг Тан подчеркивает, что риск рака обычно не формируется из-за одного-единственного действия. По её словам, способ хранения пищи может казаться второстепенной деталью, однако он потенциально влияет на контакт организма с определёнными химическими веществами. Они могут быть связаны с гормональными процессами, воспалением и функционированием клеток. В совокупности с генетикой и образом жизни это может влиять на общее состояние здоровья.

Почему специалисты советуют более осторожно относиться к пластиковым контейнерам?

Врачи обращают внимание прежде всего на привычку хранить остатки еды в пластиковой посуде.

"В целом, трудно превзойти удобство пластика, в частности для хранения пищи. Однако вымывание химических веществ из пластика в пищу должно заставить нас задуматься", – отмечает Адил Хан, академический онколог и эпидемиолог.

В то же время это не означает, что нужно немедленно избавиться от всей пластиковой посуды или выбросить еду, которая сейчас стоит в холодильнике.

"Рак редко вызывается одним фактором", – объясняет Камат. По его словам, заболевание может быть результатом сложного взаимодействия генетических особенностей, образа жизни, питания, окружающей среды и длительного воздействия различных химических веществ.

В то же время ученые пока не имеют четкой границы воздействия пластиковых материалов, которую можно было бы однозначно назвать безопасной или опасной для каждого человека. Поэтому речь идет не о панике, а о постепенном снижении потенциальных факторов риска.

"Это один из многих факторов риска, который можно изменить. Вы не можете изменить то, с чем уже столкнулись, но вы вполне можете изменить то, что будет происходить с сегодняшнего дня и в дальнейшем", – подчеркивает Камат.

4 причины пересмотреть привычку хранить еду в пластике

Пластик может выделять определенные химические вещества

Пластик не является абсолютно неизменным материалом. Со временем, особенно под воздействием тепла, механических повреждений и многократного использования, его структура может постепенно разрушаться.

Камат объясняет, что некоторые виды пластика могут содержать такие вещества, как бисфенол А (BPA), фталаты и стирол. При определенных условиях они могут переходить из материала в пищу или жидкость.

Особое внимание специалисты уделяют BPA. Это вещество связывают с нарушением работы гормональной системы, поскольку оно может действовать подобно эстрогену.

По словам Хана, BPA в свое время широко использовался в производстве некоторых пластиковых контейнеров и других пищевых емкостей. Из-за опасений относительно возможного воздействия на здоровье производители в значительной степени отказались от его использования.

Однако надпись "без BPA" не означает, что материал автоматически лишен каких-либо потенциальных рисков.

"Эти контейнеры потенциально могут выделять аналогичные химические вещества-заменители, которые до конца не изучены", – предупреждает Хан.

Еще один вопрос касается микропластика. Исследования его воздействия на организм продолжаются, поэтому ученые до сих пор выясняют все возможные последствия длительного контакта с такими частицами.

Старые и поврежденные контейнеры могут быть худшим выбором

Не вся пластиковая посуда одинаково устойчива к износу. Тонкие одноразовые емкости и контейнеры для еды на вынос могут быстрее терять свои свойства, особенно если их регулярно мыть, нагревать и использовать повторно.

"Пластмассы могут разрушаться со временем, особенно при многократной мойке, механической нагрузке или воздействии тепла", – объясняет Камат.

В результате на поверхности могут появляться микротрещины, царапины и другие повреждения. Они не только ухудшают внешний вид посуды, но и могут свидетельствовать о постепенном разрушении материала.

Поэтому специалисты рекомендуют регулярно осматривать пластиковую посуду. Если она стала мутной, деформировалась, сильно поцарапана или имеет трещины, лучше заменить её. В то же время даже качественный и прочный пластик не является полностью защищённым от потенциального воздействия тепла или кислой среды.

Не стоит разогревать еду в пластиковой посуде

Одно дело – поставить холодную пищу в пластиковый контейнер в холодильник, и совсем другое – нагревать её непосредственно в нём. Именно нагрев может усиливать взаимодействие между пластиком и пищей.

Камат советует не полагаться только на маркировку "подходит для микроволновой печи".

"Эта этикетка означает, что пластик не плавится и не деформируется, а не то, что он не вредит здоровью", – объясняет врач.

Вместо этого еду перед разогревом можно переложить в стеклянную или керамическую посуду. Такое простое действие помогает уменьшить контакт горячей еды с пластиком.

Горячая еда в пластиковом контейнере – ещё одна нежелательная комбинация

Проблема может возникнуть не только тогда, когда еду нагревают в пластиковом контейнере. Специалисты также советуют не перекладывать только что приготовленные горячие блюда непосредственно в пластиковую посуду.

Например, если вы только что сняли с плиты суп, тушеное мясо или другое горячее блюдо, не стоит сразу закрывать его в пластиковой емкости.

Если другого варианта нет, врач советует сначала дать пище остыть примерно до комнатной температуры. Еще лучшим решением будет сразу использовать стеклянную посуду.

Чем заменить пластиковые контейнеры?

Если в вашем холодильнике сейчас стоят остатки еды в пластиковой посуде, паниковать не нужно. Точно так же нет необходимости выбрасывать продукты только из-за того, что они хранились в пластике.

Тан подчеркивает, что для обычного человека, использующего бытовые пластиковые контейнеры, не установлен универсальный уровень воздействия, который можно было бы однозначно назвать опасным.

Один из самых простых вариантов – постепенно переходить на стеклянную посуду для хранения продуктов.

"Она стабильна, нетоксична и не выделяет химических веществ даже при нагревании", – отмечает Тан.

Еще одним вариантом может быть нержавеющая сталь. Она хорошо подходит для хранения продуктов в холоде, хотя с очень кислыми или солеными блюдами следует быть осторожными из-за возможности коррозии. Также можно использовать керамические емкости.

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