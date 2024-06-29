Может ли интервальное голодание привести к скорейшей смерти: исследование

В современном мире люди, пытаясь похудеть, используют разные методы. Одним из таких есть интервальное голодание. Оно подразумевает потребление всех ежедневных калорий в течение узкого временного окошка.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что обычно это ограниченное окошко колеблется от 4 до 12 часов. А самым популярным является способ 16:8 – то есть человек может есть в течение восьмичасового периода и голодать в течение 16 часов.

Ранее этот способ ученые связывали с улучшением различных кардиометаболических показателей здоровья, а именно АД, уровня сахара в крови и холестерина.

Риски

Доктор философии Виктор Уэнзе Чжун вместе со своей командой провел исследование, изучавшее связь между интервальным голоданием и смертностью.

В результате было выяснено, что те, кто соблюдал 8-часовое окно приема пищи, имели на 91% более высокий риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто им в течение 12-16 часов. Более того, у людей, которые уже страдали сердечными болезнями или раком, был выражен повышенный риск.

Кроме того, исследование выявило, что интервальное голодание не снижает риска смертности от всех причин. Однако более длительный период приема пищи (16 ч) был связан со снижением риска смертности от рака среди больных.

Врач отметил, что интервальное голодание может иметь краткосрочные преимущества, тогда как в долгосрочной перспективе это может оказаться опасным.

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