Мята против гормонального дисбаланса: как обычный чай помогает женщинам с поликистозом

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – это распространенное гормональное расстройство, затрагивающее миллионы женщин во всем мире. Его симптомы, в частности нерегулярный менструальный цикл, акне и чрезмерный рост волос, могут существенно влиять на качество жизни.

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Однако, как показывают новые исследования, определенные растительные средства способны мягко поддержать гормональный баланс. Один из таких природных помощников – мятный чай, который привлек внимание ученых благодаря своим потенциальным свойствам влиять на уровень тестостерона, пишет express.co.

В исследовательском обзоре под названием "Механизмы действия и потенциальная польза чаев из перечной и мятной мяты для здоровья", который подготовила Консультативная группа по вопросам чая, говорится о том, что мятный чай может способствовать гормональному равновесию у женщин.

Доктор Эмма Дербишир, одна из авторов этого обзора, объяснила: "Мятный чай изготавливается из листьев Mentha spicata – разновидности мяты. Его вкус освежает, имеет легкую сладость, а чаще всего его пьют благодаря успокаивающему эффекту. Среди главных активных компонентов такого чая – ментол, флавоноиды и розмариновая кислота. Эти вещества обладают мощными полифенольными свойствами, то есть помогают бороться с окислительным стрессом, оказывают противовоспалительное и антимикробное действие, поддерживая общее здоровье".

К тому же, по словам Дербишир, в перечной мяте содержатся и другие биоактивные соединения, которые придают ей характерный аромат и вкус, а также могут положительно влиять на пищеварение, уменьшать тошноту, снижать уровень стресса и улучшать самочувствие.

Особое внимание она обратила на связь между употреблением мятного чая и уменьшением чрезмерного роста волос на лице (так называемого гирсутизма) у женщин, что, по ее мнению, связано с влиянием напитка на гормональный фон.

"Мятный чай имеет антиандрогенный эффект – он снижает уровень андрогенов, в частности тестостерона, в женском организме. Именно эти гормоны часто вызывают появление избыточных волос на лице, особенно у женщин с СПКЯ", – объяснила Дербишир.

По ее словам, ученые уже провели исследование, в котором приняли участие женщины с поликистозом яичников и те, кто страдает гирсутизмом без установленной причины. Им предложили пить по 250 мл мятного чая дважды в день в течение первых дней менструального цикла (так называемой фолликулярной фазы).

"Уже через пять дней наблюдалось значительное уменьшение уровня тестостерона в крови. Это уменьшало стимуляцию волосяных фолликулов и способствовало снижению интенсивности роста нежелательных волос на лице", – отметила Дербишир.

Как чай влияет на гормональный фон?

Дербишир уточнила, что мятный чай, благодаря своему влиянию на тестостерон, приобрел популярность как природное средство для поддержания гормонального баланса, особенно при поликистозе яичников. Она объяснила, что именно ментол и флавоноиды, присутствующие в составе растения, отвечают за этот эффект.

"Ментол, в частности, имеет свойство подавлять синтез тестостерона – гормона, уровень которого важен как для мужчин, так и для женщин", – добавила она.

По словам эксперта, снижение тестостерона способствует более гармоничному балансу между эстрогеном и прогестероном – ключевыми гормонами для стабильного менструального цикла, фертильности и общего женского здоровья.

"Кроме гормональной поддержки, такой чай может быть полезен для сердца, мозга и пищеварительной системы. Он также помогает уменьшить боль при артрите и улучшить качество сна. Поэтому это действительно простой и эффективный лайфхак для поддержания здоровья", – подытожила Дербишир.

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