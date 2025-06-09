Начните день правильно: секретная привычка, запускающая метаболизм еще до завтрака

Каждое утро мы запускаем множество процессов в своем организме, даже не задумываясь, как они влияют на наше самочувствие и вес. Привычная утренняя рутина может либо поддержать ваш путь к похудению, либо значительно его усложнить.

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Один из ведущих экспертов по снижению веса объяснил, какое простое действие перед завтраком способно существенно ускорить сжигание жира. Его совет может изменить ваше отношение к утренним привычкам навсегда, пишет express.co.

Хотя все привыкли сосредотачиваться на том, что едят на завтрак, на самом деле ключевую роль в процессе похудения может играть то, что вы делаете перед первым приемом пищи. И именно здесь большинство и допускают серьезную ошибку.

Профессор Франклин Джозеф, руководитель клиники доктора Франка, которая специализируется на вопросах снижения веса, отмечает, что хотя полезный завтрак имеет значение, еще более важной является привычка, предшествующая еде – она может либо поддержать ваш прогресс, либо полностью его разрушить.

Главная утренняя ошибка – игнорирование водного баланса

"Большинство людей просыпаются и сразу идут на кухню или наливают себе кофе, не задумываясь. Но если не подготовить тело ко дню правильно, вы теряете шанс запустить жиросжигание, улучшить уровень энергии и естественным образом держать аппетит под контролем", – отмечает профессор.

Основная проблема, по словам профессора, заключается в пренебрежении гидратацией.

"Во время сна организм теряет жидкость через дыхание и потоотделение. Если не восстановить потери воды сразу после пробуждения, вы начнете день с легкого обезвоживания. Это может замедлить обмен веществ, вызвать сильную тягу к сладкому, а также привести к вялости и усталости", – объясняет Джозеф.

Чтобы избежать этого, профессор советует в течение первых 30 минут после пробуждения выпивать от 400 до 500 мл воды. По его словам, добавление небольшого количества качественной морской соли или электролитной добавки поможет лучше усвоить жидкость.

"Электролиты особенно полезны, если вы просыпаетесь с ощущением слабости или ведете активный образ жизни. Они способствуют более глубокому увлажнению клеток, что позволяет чувствовать себя бодрее и энергичнее", – добавляет он.

Как кофе может навредить процессу похудения?

Хотя многие не представляют утро без чашки кофе, профессор Джозеф предостерегает: спешить с кофеином – не лучшее решение.

"Употребление кофе сразу после пробуждения стимулирует выброс кортизола - основного гормона стресса. Это может тормозить процесс сжигания жира, способствовать накоплению жира в области живота и вызывать тревожность", – предупреждает он.

Чтобы избежать этого эффекта, эксперт советует повременить с кофе не менее 60-90 минут после пробуждения, дав организму время стабилизировать уровень кортизола после употребления воды.

"Это позволит равномернее распределить энергию в течение дня и уменьшить влияние кофеина на гормональный баланс", – отмечает он.

Вода также помогает сдерживать аппетит

Гидратация влияет не только на метаболизм, но и на чувство голода. Профессор Джозеф объясняет: "Многие люди путают жажду с голодом. Они едят, потому что считают, что голодны, хотя на самом деле организму просто не хватает воды. Начните день со стакана воды, добавьте немного соли или электролитов и дайте себе время перед тем, как пить кофе или завтракать. Это один из самых простых способов активизировать сжигание жира, не прилагая лишних усилий".

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