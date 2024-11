Наклоны в течение 10 минут: тренировка, способствующая похудению

Тренировка на склоне — это отличный способ ускорить похудение, ведь она помогает сжигать более 30% больше калорий по сравнению с ходьбой по ровной поверхности. Такое усиление нагружает мышцы сильнее, активируя больше групп одновременно.

Попытайтесь внедрить 10-минутную тренировку в наклоне, которой поделились в Eat This, Not That. Это поможет вам легче добавить подъем и ускорить результаты.

Преимущества кардио и тренировок с наклоном

Ходьба и бег с наклоном — это самое простое и доступное кардио, которое легко выполнять где угодно в удобное для вас время. Для поддержания здоровья, взрослым стоит еженедельно уделять физическим упражнениям по крайней мере 150 минут умеренной интенсивности. Кроме того, это время можно распределить, например, по 10-15 минут несколько раз в день.

Попробуйте заниматься перед завтраком, в обеденный перерыв и вечером. Помните, если еженедельно увеличивать время до 300 минут, это принесет вам еще больше пользы и ускорит желаемый эффект. К тому же соблюдение этих советов поможет улучшить физическое и психическое здоровье.

Что нужно для тренировки с наклоном

Если ваша цель — это быстрое и эффективное похудение, попробуйте выполнять упражнения на беговой дорожке с наклоном. Такая кардиотренировка снижает нагрузку на суставы, в частности на лодыжки и колени. Однако для собственной безопасности не забудьте выполнять разминку перед тренировкой. Обратите внимание, как только вы начнете привыкать к такой нагрузке, добавляйте новые упражнения на холме и удлините время занятий.

Возьмите в руки легкие гантели для повышения интенсивности и следуйте следующим рекомендациям:

Начните с разминки в формате ходьбы с наклоном в течение 2 минут.

Выполните 2 минуты бега трусцой для повышения частоты сердечных сокращений.

Продолжите ходьбу в медленном темпе с выпадами в наклоне в течение 2 минут.

Выполняйте выпады в сторону по одной минуте на каждую сторону.

Завершите тренировку двухминутной ходьбой на низкой скорости.

