Напиток, который уменьшает жир в теле: что пить, чтобы ускорить похудение

Для похудения важно обращать внимание на напитки, поскольку они могут составлять до 20% вашего ежедневного калорийного потребления. Правильный выбор напитков поможет вам контролировать вес и способствовать нормальному самочувствию, из-за чего лучше потреблять воду, ведь она снижает желание пить калорийные напитки, такие как газированные или сладкую воду.

Кроме того, важно помнить, что жажду часто можно спутать с голодом, а потому регулярное потребление воды поможет избежать лишних калорий. В Eat This, Not That поделились, что следует знать о воде и как улучшить ее, чтобы ускорить похудение.

Преимущества воды и ее способности приближать похудение

Питьевая вода помогает ускорить метаболизм, увеличивая скорость сжигания калорий на 24% всего за один час. Она также способствует ощущению сытости, что позволяет потреблять меньше калорий. В частности, употребление двух стаканов воды перед едой может помочь снизить вес, поскольку вы съедаете меньше.

Кроме этого, вода замещает калорийные напитки, такие как алкоголь или кофе, что помогает избежать лишних калорий. Например, некоторые кофейные напитки могут содержать 300-400 калорий, что в три раза больше стакана воды. Однако заменив их водой, вы сэкономите от 100 до 400 калорий.

Как пить воду, чтобы худеть

Если вода кажется вам скучной, добавьте в нее нарезанные цитрусовые для аромата или 1 столовую ложку яблочного уксуса на 120 мл воды перед едой. Это улучшит пищеварение и поможет стабилизировать уровень сахара в крови.

Другим вариантом является добавление зеленого чая, который содержит катехины — антиоксиданты, способствующие более быстрому сжиганию жира. Независимо от того, какой способ вы выберете, это поможет вашему организму работать эффективнее для поддержания здорового веса.

