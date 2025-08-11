Нарастить мышцы, стать гибким или похудеть: сколько силовых тренировок нужно именно вам?

Достижение фитнес-целей невозможно без четкого плана и правильного подхода к тренировкам. Одним из самых эффективных инструментов на этом пути являются силовые упражнения, которые помогают не только строить мышцы, но и поддерживать общее здоровье.

Однако, количество тренировок зависит от того, что именно вы хотите получить в результате – больше силы, гибкости или снижения веса. Издание eatthis.com рассказывает, сколько раз в неделю стоит тренироваться с отягощением в зависимости от ваших персональных целей.

Силовые нагрузки – это универсальный инструмент в вашем фитнес-арсенале. Они помогают развивать силу, поддерживать энергичность и улучшать общее самочувствие. Правильно подобранная программа, учитывающая как цели, так и физические возможности, позволяет сделать тренировки эффективными и результативными. Хотите ли вы нарастить мышцы, стать более гибкими или похудеть – силовые упражнения станут надежной опорой на этом пути.

Если ваша цель – мышечная масса

"Тем, кто желает сформировать рельефное тело и нарастить мышцы, важно соблюдать регулярность. Чтобы активизировать процесс мышечной гипертрофии, нужно заниматься силовыми упражнениями от трех до четырех раз в неделю" – отмечает тренер Тайлер Рид.

Акцент следует делать на базовых многосуставных упражнениях, которые одновременно активируют несколько мышечных групп. Дополняйте их целевыми упражнениями для тех зон, которые требуют дополнительного внимания. Соблюдение принципа прогрессивной нагрузки и полноценное восстановление – вот путь к видимому мышечному росту.

Для улучшения гибкости – тоже железо

Хотя многие ассоциируют силовые тренировки только с мышечным ростом, на самом деле они положительно влияют и на гибкость. По словам тренера, тренировки с сопротивлением укрепляют тело и одновременно повышают его подвижность. Если вы совместите динамическую растяжку с упражнениями на силу хотя бы 2-3 раза в неделю, заметите значительное улучшение амплитуды движений. Такой подход делает тело более гибким, пластичным и устойчивым к травмам.

Если вы хотите похудеть

Для снижения веса силовые тренировки могут стать не менее эффективным инструментом, чем кардио. Комбинация обоих видов активности – оптимальный вариант. Рекомендовано сочетать кардио и силовые нагрузки 2-3 раза в неделю. В программу стоит включить как сложные многокомпонентные упражнения, так и элементы интервальной тренировки с высокой интенсивностью.

"Такой подход ускоряет метаболизм, способствует сжиганию жира и помогает сохранить мышечную массу – то есть именно то, что нужно для эффективного похудения", – добавляет тренер.

Чтобы сохранить мышцы – поддерживайте тонус поддерживайте тонус

В периоды, когда активность снижается – из-за болезни, отдыха или других жизненных обстоятельств – важно не потерять ранее достигнутый мышечный объем. В таком случае рекомендуется продолжать силовые тренировки минимум дважды в неделю. Даже умеренная нагрузка поможет избежать снижения тонуса и поддержать функциональность мышц. В сочетании с правильным питанием это позволяет избежать катаболизма – процесса, во время которого организм теряет мышечную ткань.

