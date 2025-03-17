Нарушения сна: о чем свидетельствуют частые ночные пробуждения

Плохой сон может являться серьезным сигналом для здоровья, особенно когда это происходит между 2 и 3 часами ночи. Врачи предупреждают, что пробуждение в этот период указывает на требующие внимания проблемы.

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Доктор Эрик Берг, эксперт по кетогенным диетам и периодической голодовке поделился с express.co советами по феномену частого ночного пробуждения. Он рассматривает возможные причины, включая дефицит магния и другие медицинские факторы, влияющие на качество сна.

Эксперт объясняет, что кортизол – гормон стресса – обычно достигает своего минимума в 2 часа ночи, однако у некоторых людей уровень кортизола поднимается в это время, что может приводить к нарушениям сна и негативно влиять на качество жизни. Он также считает магний важным регулятором кортизола, советуя людям, имеющим проблемы со сном, обратиться к врачу.

Вспоминая о своей собственной борьбе с бессонницей, Берг рассказал: "Я стал экспертом по бессоннице, поскольку страдал от него более десяти лет, и это уничтожало мою жизнь. Иногда я даже не спал ни минуты за ночь и просто лежал".

Эксперт добавляет, что особенность 2 часа ночи состоит в циркадном ритме кортизола. Он должен быть на минимуме в 2:00, а на максимуме – в 8:00. "Для меня это было наоборот: в 2:00 я просыпался, но очень уставал в 8:00", – добавляет он.

Плохой сон может быть связан с серьезными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, деменция и диабет. Чтобы снизить уровень кортизола, Берг советует употреблять магний, способный влиять на уровень этого гормона.

Как магний может помочь снизить уровень кортизола?

Магний помогает снижать уровень кортизола и его дефицит может способствовать увеличению этого гормона. Ухудшающаяся способность организма к управлению стрессом, ощущение тревоги и раздражительности могут быть симптомами низкого уровня магния.

"Если вы сейчас смотрите и чувствуете напряженность в мышцах, особенно в спине или ногах, это может быть признаком дефицита магния", – говорит доктор Берг.

Для тех, кто имеет низкий уровень магния, он рекомендует глицинат магния, помогающий расслабить мышцы и снизить уровень кортизола. "Важно принимать его перед сном, поскольку утром уровень магния в организме минимален", – добавляет он.

Дефицит магния: что следует знать?

Магний играет немаловажную роль в метаболизме, работе мышц и регуляции биохимических процессов организма. Недостаточность этого минерала может привести к разным проблемам, включая нарушение сна, тревожность и сердечные аритмии. Симптомы дефицита могут включать в себя плохое настроение, головные боли, судороги, слабость и тошноту.

Для пополнения уровня магния можно употреблять пищу, богатую этим минералом: соевые продукты, бобовые, орехи, овощи и фрукты. Важно также помнить, что некоторые состояния здоровья, например хроническая диарея или сахарный диабет, могут способствовать дефициту магния.

Что еще может повлиять на ваш сон?

Нарушения сна могут быть вызваны низким уровнем сахара в крови, что повышает кортизол. В таком случае ваше тело пытается нормализовать уровень сахара, это может приводить к ночным пробуждениям. Берг также советует оценить ваш рацион, поскольку потребление рафинированных углеводов, алкоголя или поздних перекусов может нарушить сон.

Советы по улучшению сна:

Избегайте интенсивных эмоциональных нагрузок перед сном

Избегайте синего света

Проводите больше времени на солнечном свете в течение дня

Совершайте прогулки и упражнения

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