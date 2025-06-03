Названа ошибка, которая способна сделать здоровую пищу смертельно опасной: ее допускают многие люди

Последние исследования в сфере безопасности пищевых продуктов свидетельствуют о серьезных рисках, связанных с употреблением немытых овощей, в частности листьев салата. Несмотря на распространенное представление, что готовые к употреблению салатные смеси не требуют дополнительной очистки, эксперты все чаще отмечают обратное.

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Даже тщательно упакованные продукты могут быть источником опасных инфекций. Об этом пишет Daily Mail.

Данные исследований в Великобритании показали, что 17% людей не моют салат перед употреблением. Между тем статистика заболеваний вызывает беспокойство. Более 280 человек в стране пострадали в результате отравления, которое связали с зараженным салатом, выращенным летом 2024 года.

Во многих случаях речь шла об инфицировании редким штаммом кишечной палочки (STEC), который вызывает сильную диарею и может привести к опасным осложнениям.

Салатные листья - это продукт, который потребляется без термической обработки, а следовательно, не проходит процесс, способный уничтожить большинство микроорганизмов. Именно поэтому он может быть носителем патогенов, среди которых листерии, сальмонелла, кампилобактер, гепатит А, норовирус, токсоплазма и другие.

По словам британского врача Деборы Ли, листья салата могут быть загрязнены на любом этапе: от контакта с почвой и водой до транспортировки и упаковки. Более того, даже продукты с пометкой "готов к употреблению" не гарантируют полную безопасность - дезинфекция хлором не уничтожает все бактерии.

Особую опасность представляют бактерии Listeria monocytogenes. Они вызывают листериоз - тяжелое инфекционное заболевание, которое может поражать центральную нервную систему, вызывать сепсис, пневмонию, менингит, выкидыши у беременных, а в худших случаях – приводить к смерти.

Наибольшему риску подвергаются люди с ослабленным иммунитетом, беременные, дети и пожилые люди.

Симптомы листериоза часто похожи на грипп - лихорадка, боль в мышцах, тошнота, рвота, сыпь, а в тяжелых случаях - нарушение дыхания, тахикардия, поражение легких и увеличение органов. Поражение центральной нервной системы сопровождается клинической картиной гнойного менингита. Особую сложность диагностики составляет широкий инкубационный период - до 70 дней.

В Украине зафиксирован один случай листериоза, связанный с импортированной из Венгрии замороженной кукурузой. Именно эта продукция вызвала волну заражений в нескольких европейских странах, где уже зафиксировано 10 смертей. В связи с этим украинские службы начали изымать опасную продукцию из обращения.

Для снижения риска заражения специалисты советуют соблюдать элементарные гигиенические меры - обязательно мыть листья салата перед употреблением, даже если они маркированы как вымытые. После промывки лучше высушить зелень - лишняя влага способствует росту бактерий. В быту для этого рекомендуют использовать специальные сушилки-центрифуги. В некоторых случаях можно дополнительно использовать пищевой уксус как натуральный дезинфектор.

Напомним, углеводы являются неотъемлемой частью нашего рациона, но время их потребления может существенно влиять на самочувствие, уровень энергии и вес. Диетологи отмечают: не только качество, но и момент приема углеводов имеет значение.

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