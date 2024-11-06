'Не нужно демонизировать': врач Комаровский объяснил, в каких случаях можно заниматься самолечением

В подавляющем большинстве инструкций к медпрепаратам, в том числе к таблеткам "Анальгин-Дарница" есть оговорки против самолечения. Людям перед началом лечения лекарственными средствами настояельно советуют обратиться к врачу. На самом же деле врачи совсем не считают самолечение плохим делом.

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По крайней мере, так в эфире OBOZ.UA сказал известный детский врач высшей категории, кандидат медицинских наук и товарищ украинского президента Евгений Комаровский. Он отметил, что есть несколько случаев, когда самолечение уместно (и даже необходимо), а когда нет.

По словам специалиста, фраза о вреде самолечения – "очень страшная вещь", и вообще тема самолечения необоснованно демонизируется.

"Почему? Что здесь плохого, если человек умеет себе помочь при обычных, не опасных для жизни заболеваниях? Другой вопрос, что человек точно должен знать, от чего он лечится, не сомневается в диагнозе", - отметил Комаровский.

Врач привел в пример владельца автомобиля. Понятно, что в машине "многое может поломаться", и начинающие водители идут в автосервис. Однако если у авто пробита резина на колесе, водители "просто обязаны уметь" сменить колесо на "запаску".

"Если у вашего ребенка первый раз в жизни поднялась температура, к вам приходит врач и говорит, что нужно делать вот то-то и то-то. Когда это повторится еще раз, вы уже видите, что ситуация такая же. В этом случае вы уже можете заниматься самолечением", – объяснил Комаровский.

Но человек всегда должен знать, когда самолечение следует остановить. Врач привел следующие правила: не нужно заниматься самолечением, когда появляются симптомы, которых раньше в жизни никогда не было, и когда "состояние ухудшается больше двух дней подряд".

"Вот это уже весомый повод обратиться к врачам. Но в самом самолечении нет ничего плохого", – заверил специалист.

Более того, Комаровский подчеркнул, что каждый человек должен знать методику самопомощи, способы неотложной помощи – как себе, так и другим – например, при отравлении пищей, при повышении температуры тела, при кашле, насморке, остроаллергической реакции и т.д.

"Но когда такая остроаллергическая реакция появляется первый раз в жизни, надо проконсультироваться с доктором", – уточнил Комаровский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине по состоянию на начало ноября нет эпидемии гриппа. Действительно, начался сезонный рост заболеваемости, но "надо спокойно к этому относиться на этом этапе и думать о мерах профилактики". Это также заявил Евгений Комаровский.

Ранее он объяснил, почему диеты не эффективны в долгосрочной перспективе. По мнению врача, есть только 1% людей, которым удалось удержать вес после похудения с помощью ограничений в питании.

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