Не спешите есть много: эксперты назвали главный риск чрезмерного употребления семян чиа

Семена чиа давно стали популярными благодаря высокому содержанию питательных веществ и пользе для здоровья. Однако даже самые полезные продукты могут вызывать нежелательные реакции, если употреблять их в чрезмерных количествах.

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Одним из самых распространенных побочных эффектов является дискомфорт в работе пищеварительной системы. Эксперты объяснили eatthis.com, почему так происходит и как правильно употреблять семена чиа, чтобы избежать неприятных последствий.

Одной из самых распространенных проблем после чрезмерного употребления семян чиа является вздутие живота и другие нарушения работы пищеварительной системы. Причина заключается прежде всего в очень высоком содержании клетчатки. Всего две столовые ложки семян содержат примерно 10 граммов пищевых волокон, что составляет более трети рекомендуемой суточной нормы для человека, потребляющего около 2000 килокалорий в день.

Для людей, привыкших получать мало клетчатки с пищей, резкое увеличение её количества может стать настоящим испытанием для пищеварительной системы. Именно поэтому даже стандартная порция семян чиа весом около 30 граммов иногда вызывает дискомфорт, особенно если организм не адаптирован к такому рациону.

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Специалисты объясняют, что значительную часть клетчатки в семенах чиа составляет ее нерастворимая разновидность. Она активно впитывает воду, увеличиваясь в объеме, что способствует формированию каловых масс и стимулирует работу кишечника. Именно это свойство делает семена полезными для пищеварения, но только при условии достаточного потребления жидкости.

Если воды не хватает, клетчатка проходит через пищеварительный тракт медленнее, что может вызвать вздутие живота, чувство тяжести и другие неприятные симптомы. Особенно внимательными следует быть людям с чувствительным кишечником или заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Несмотря на возможный дискомфорт, отказываться от семян чиа не стоит. Когда организм постепенно привыкает к большему количеству клетчатки, эти неприятные проявления обычно исчезают. Зато человек получает ряд преимуществ: дольше чувствует сытость, легче контролирует аппетит, поддерживает стабильный уровень сахара в крови, а также способствует снижению уровня "плохого" холестерина и накопления жира в области живота.

Чтобы снизить риск проблем с пищеварением, эксперты советуют предварительно замачивать семена чиа в воде или другой жидкости. В этом случае они набухают ещё до употребления, а не уже в желудке, что облегчает их усвоение.

Оптимальным считается соотношение шести частей жидкости к одной части семян для получения более жидкой консистенции или четырех частей жидкости к одной части семян, если требуется густая текстура. После замачивания из семян можно приготовить популярный чиа-пудинг.

Специалисты рекомендуют не превышать примерно две столовые ложки семян чиа в сутки, особенно людям с чувствительным пищеварением или хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Если же вы только начинаете вводить этот продукт в свой рацион, лучше делать это постепенно и не забывать пить достаточно воды.

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