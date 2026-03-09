Семена, которые могут изменить показатели холестерина: результаты исследования

Многие привычные специи могут приносить организму значительно больше пользы, чем просто улучшать вкус блюд. Некоторые из них содержат активные вещества, которые способны положительно влиять на обмен веществ и состояние сердечно-сосудистой системы.

Ученые все чаще исследуют природные продукты, которые могут помочь контролировать уровень холестерина и вес. Одной из таких доступных специй оказались семена черного тмина, пишет pubmed.ncbi.

Его семена содержат вещества, которые могут способствовать борьбе с избыточным весом. Исследователи выяснили, что экстракт семян черного тмина заметно уменьшает накопление липидов в клеточных моделях, при этом не проявляя токсического воздействия.

В научной работе, опубликованной в журнале Food Science & Nutrition (FS&N), отмечается, что эта специя может подавлять активность ключевых генов, участвующих в формировании жировых клеток.

Эффективность черного тмина также проверили во время клинического исследования с участием людей. Участники, которые в течение восьми недель ежедневно употребляли по 5 граммов порошка из семян черного тмина, показали более благоприятные показатели липидного профиля крови.

Результаты эксперимента продемонстрировали снижение уровня триглицеридов, "плохого" холестерина (липопротеинов низкой плотности) и общего холестерина. В то же время у этих людей повысился уровень "хорошего" холестерина – липопротеинов высокой плотности. В контрольной группе, где участники не принимали добавку, существенных изменений не зафиксировали.

Полученные результаты свидетельствуют, что черный тмин может иметь перспективу как природное средство для контроля массы тела, поскольку сочетает антиадипогенный эффект (подавляет образование жировых клеток) и гиполипидемическое действие, что способствует снижению уровня жиров в крови.

