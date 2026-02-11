Не только чай с лимоном: 5 продуктов, которые реально помогают при простуде

Простуда кажется привычным сезонным явлением, но ее симптомы могут существенно выбить из колеи и снизить работоспособность. Несмотря на развитие медицины, универсального средства, которое мгновенно излечивает насморк и кашель, до сих пор не существует.

Видео дня

В то же время научные исследования показывают, что некоторые продукты способны поддержать иммунную систему и облегчить течение болезни. О натуральной поддержке организма во время простуды пишет eatthis.com.

Устрицы

Влияние цинка на течение простуды исследовалось неоднократно, хотя результаты различались. Один из обзоров в Cochrane Library даже был отозван из-за вопросов к данным. Тем не менее, публикация в журнале Канадской медицинской ассоциации показала, что употребление цинка "может сократить продолжительность симптомов простуды".

Врач-терапевт Дана Корриэль советует начинать прием цинка сразу после появления первых симптомов, чтобы предотвратить ухудшение состояния. Если говорить о натуральных источниках, то устрицы – настоящие рекордсмены по содержанию этого микроэлемента. Порция примерно 85 граммов содержит около 74 мг цинка – это примерно столько же, как в шести пастилках с цинком.

Куриный суп

Традиционный куриный суп имеет под собой научную основу. Исследование, опубликованное в American Journal of Therapeutics, связывает его пользу с карнозином – соединением, содержащимся в курином мясе и бульоне. Оно помогает иммунной системе бороться с гриппоподобными проявлениями, уменьшая высвобождение воспалительных клеток оксида азота.

Правда, положительный эффект длится недолго – преимущественно во время пищеварения, поэтому одной тарелки может быть недостаточно.

Кроме того, двойное слепое исследование показало: куриный суп работает не только как плацебо. Участники, которые пили его, чувствовали лучший отток слизи и облегчение дыхания по сравнению с теми, кто употреблял просто горячую или холодную воду. Хотя горячие напитки в целом помогали, именно суп показал лучший результат.

Киви

Киви, который когда-то называли китайским крыжовником, является настоящим концентратом питательных веществ. В исследовании, опубликованном в British Journal of Nutrition, приняли участие 132 взрослых. Половина ежедневно съедала по четыре золотых киви, другая – по два банана.

Результаты оказались убедительными: в группе киви боль в горле исчезала в среднем на три дня быстрее, а заложенность носа – почти на четыре дня раньше, чем у тех, кто потреблял бананы. Ученые объясняют это высоким содержанием микроэлементов, которые стимулируют иммунный ответ организма.

Йогурт с пробиотиками

Эффективность пробиотиков проверили на группе из 198 студентов, которые в течение 12 недель принимали соответствующие добавки. Исследование, также опубликованное в British Journal of Nutrition, показало: те, кто получал "полезные бактерии", выздоравливали в среднем на два дня быстрее.

Кроме того, симптомы у них были на 34% менее выраженными, а пропущенных учебных дней – вдвое меньше (15 против 34 в группе плацебо). Ученые считают, что пробиотики смягчают воспалительную реакцию организма. Самый простой способ получить их – регулярно употреблять йогурт с пометкой "живые и активные культуры" и наличием штаммов лактобактерий или бифидобактерий.

Миндаль с кожурой

Горсть миндаля может быть как профилактикой, так и вспомогательным средством во время простуды – но важно есть его вместе с кожурой. Именно в ней содержатся полифенолы – биологически активные соединения, поддерживающие иммунитет.

Исследование, опубликованное в Microbiology Letters, показало: эти вещества повышают активность Т-хелперов – лейкоцитов, которые играют ключевую роль в борьбе с вирусами. Причем иммунный эффект сохранялся даже после переваривания орехов в кишечнике. Зато очищенный (бланшированный) миндаль без кожуры почти не влиял на иммунный ответ.

Ранее OBOZ.UA писал, какие привычки уничтожают ваш иммунитет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.