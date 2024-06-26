Апельсин – фрукт, который весь год доступен украинцам на прилавках магазинов. Он имеет ряд преимуществ для здоровья, однако, в первую очередь, ассоциируется с витамином С.

Об этом сообщили в health. Эксперты рассказали, что апельсины могут обеспечить организм человека соединениями по борьбе с раком и помочь в поддержании водного баланса.

Они наполнены разными витаминами, минералами и растительными соединениями, улучшающими общее здоровье.

Более того, во фруктах содержатся калий и фосфор, это вещества, которые помогают задерживать или вообще предотвращать хронические заболевания. Апельсины могут насытить человека, помочь удовлетворить ежедневные потребности жидкости или обеспечить определенным количеством витаминов и минералов.

Несмотря на это, есть определенные риски потребления апельсинов, о которых следует знать каждому.

Риски потребления апельсинов

Апельсины и их сок могут представлять определенную опасность для некоторых людей. В частности, речь идет об обострении симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), ухудшении пенсии из-за кислотности фруктов.

Также апельсины могут вызвать расстройство желудка. Более того, они взаимодействуют с некоторыми лекарствами, отпускающими по рецептам.

Эксперты добавили, что слишком большое потребление апельсинового сока со временем может привести к увеличению веса.

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