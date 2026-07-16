Не только вкус: 6 веских причин чаще есть грибы

Грибы уже давно перестали быть лишь вкусным дополнением к блюдам, ведь исследования всё чаще подтверждают их пользу для здоровья. Они содержат ценные витамины, минералы и антиоксиданты, которые поддерживают работу различных систем организма.

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Регулярное употребление грибов может положительно влиять на иммунитет, обмен веществ и даже здоровье мозга. Издание eatthis.com опубликовало шесть научно обоснованных причин, почему этот продукт стоит чаще включать в свой рацион.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что белые шампиньоны могут помогать сдерживать развитие рака предстательной железы. Ранее ученые уже установили, что этот продукт способен снижать уровень простат-специфического антигена (ПСА) – белка, который вырабатывается клетками простаты и используется в качестве одного из маркеров заболевания. В ходе последующих экспериментов на животных экстракт белых грибов не только подавлял активность андрогенных рецепторов, но и замедлял рост опухолей.

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"Хотя необходимы дополнительные исследования, возможно, что белые грибы однажды смогут способствовать профилактике и лечению рака простаты", – отметил исследователь Сяоцян Ван.

Подобные результаты не кажутся случайными. Грибы являются низкокалорийным продуктом, практически не содержат натрия и холестерина, но богаты питательными веществами. В их составе есть рибофлавин и ниацин – важные витамины группы B, которые особенно ценны для людей, ограничивающих потребление продуктов животного происхождения. Кроме того, грибы содержат медь, необходимую для образования эритроцитов, антиоксидант селен и калий, который поддерживает нормальную работу нервной системы и мышц.

Помогают укреплять иммунитет

Исследование с участием 52 здоровых взрослых в возрасте от 21 до 41 года показало, что ежедневное употребление примерно 110 граммов грибов шиитаке в течение четырёх недель положительно влияет на иммунную систему. Участники также ограничивали употребление алкоголя, пробиотиков, пищевых добавок и чая, чтобы результаты были максимально точными.

По завершении эксперимента анализы крови выявили повышение уровня определенных Т-клеток и снижение маркеров воспаления, что свидетельствует об улучшении работы иммунной системы.

"Грибы могут поддерживать здоровый иммунный ответ, поскольку они также содержат клетчатку, антиоксиданты, а при воздействии ультрафиолетового излучения — и витамин D", – объясняет диетолог Лиза Янг.

Способствуют стабилизации уровня сахара в крови

Учёные предполагают, что положительное действие грибов начинается именно в кишечнике. В ходе эксперимента на мышах белые шампиньоны способствовали увеличению количества полезных бактерий Prevotella. Это, в свою очередь, стимулировало выработку короткоцепочечных жирных кислот, которые влияют на активность генов, ответственных за регуляцию уровня глюкозы в печени.

"Похоже, что грибы действуют как пребиотик, помогая питать "полезные" бактерии, которые уже присутствуют в кишечнике. Поэтому употребление грибов может привести к небольшому сдвигу в микробиоме кишечника, что может улучшить регуляцию глюкозы. Каждый раз, когда вы находите пищу, которая потенциально может помочь сбалансировать уровень сахара в крови, это вызывает восторг!" – говорит специалист по питанию Митци Дулан.

Могут снижать риск когнитивных нарушений

Специалисты из Национального университета Сингапура в течение шести лет наблюдали за более чем 600 пожилыми людьми. Они оценивали рацион, физическое и психологическое состояние, скорость ходьбы, память и другие когнитивные функции.

Выяснилось, что люди, которые еженедельно употребляли две порции грибов, примерно в два раза реже сталкивались с легкими когнитивными нарушениями. В рацион участников входили различные виды грибов – от шампиньонов и вешенок до шиитаке, что может свидетельствовать о пользе не только одного конкретного вида.

Помогают замедлять процессы старения

Исследователи установили, что грибы содержат два мощных антиоксиданта – эрготионеин и глутатион.

"Это два антиоксиданта, которые могут помочь противодействовать разрушительному воздействию свободных радикалов, происходящему с возрастом", – отмечает Лиза Янг.

Антиоксиданты помогают защищать клетки организма от повреждений, которые связывают с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и болезни Альцгеймера.

В ходе анализа 13 видов грибов наибольшую концентрацию этих веществ обнаружили в белых грибах. В то же время даже другие популярные сорта также содержали значительные запасы антиоксидантов. Интересно, что термическая обработка практически не влияла на их содержание.

"Мы обнаружили, что, несомненно, грибы являются самым богатым источником этих двух антиоксидантов вместе взятых, и что некоторые виды действительно содержат много обоих", – подчеркнул директор Центра растительных и грибных продуктов для здоровья Университета штата Пенсильвания Роберт Билман.

Могут положительно влиять на течение беременности

Многообещающие результаты также получили исследователи, изучавшие влияние эрготионеина на течение преэклампсии – опасного осложнения беременности, сопровождающегося повышенным артериальным давлением после 20-й недели.

В исследовании на животных применение этого антиоксидантного соединения, которого много в грибах, способствовало снижению артериального давления и уменьшению количества вредных веществ, попадающих в плаценту. Ученые предполагают, что в будущем эрготионеин может стать основой для создания новых средств лечения преэклампсии.

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