Не все так питательно: риски потребления тунца

Тунец – одна из самых популярных рыб в мире. Это питательная рыба, содержащая белок, необходимые витамины, минералы и жирные кислоты. Также потребление этого продукта поддерживает сытость и защищает сердце.

Об этом сообщили в health. Тунец является одним из немногих источников витамина D, который важен для здоровья костей, иммунной функции и борьбы с воспалением. Дефицит этого витамина распространен.

Эксперты отметили, что, несмотря на пользу, потребление тунца имеет определенные недостатки.

Риски потребления тунца

В тунце содержится большое количество ртути – тяжелый металл, который может накапливаться в организме и вредить здоровью. В частности, повреждая иммунитет, увеличивая риск сердечных заболеваний. Поэтому эксперты рекомендуют ограничить потребление тунца и других морепродуктов. Следует отдавать предпочтение консервированному тунцу, ведь в нем содержится меньше ртути.

Кроме этого, в рыбе может накапливаться микропластик – соединения, вредные для человека. Эксперты отметили, что долгосрочные последствия для здоровья и токсичности микропластика все еще изучаются.

Потребление тунца вызвало и экологические проблемы. Мировой спрос на тунец вызвал давление на морскую среду и привел к чрезмерному отлову и уничтожению морской среды.

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