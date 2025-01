Не выбрасывай, а лучше ешь: зачем и как употреблять косточку от авокадо

Не спешите выбрасывать косточку авокадо, ведь эти семена содержат полезные вещества, которые помогают ускорить метаболизм и поддерживают процесс похудения. Кроме того, они богаты кальцием, магнием, калием и клетчаткой, которые способствуют здоровью и восстановлению физической формы.

Видео дня

Измельчив семена авокадо, вы открываете для себя множество вкусных способов включить их в рацион, повышая эффективность сжигания калорий. Почему это полезно и как добавить в рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Приготовьте смузи

Для приготовления смузи с семенами авокадо соедините два яблока, очищенный лимон, половину банана, полстакана шпината, имбирь и 1-2 чайные ложки молотых семян авокадо. Пейте такой напиток через соломинку для удобства.

Приготовьте моле

Моле – это традиционный мексиканский соус, который готовится на основе чили, специй, шоколада и орехов. В этом блюде горькая косточка авокадо хорошо балансирует с остротой и раскрывает преимущества соуса. В приготовлении используйте не более одной молотой косточки на порцию, чтобы не перебить основной вкус блюда.

Заварите чай

Для заваривания положите в чайник крупные куски косточки авокадо. Перелейте заварку в кружку и залейте кипятком. Из-за горечи семян может понадобиться немного меда или другого подсластителя, который улучшит вкус напитка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему вам следует добавить авокадо в свой рацион.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.