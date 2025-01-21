Не выбрасывай, а лучше ешь: зачем и как употреблять косточку от авокадо
Не спешите выбрасывать косточку авокадо, ведь эти семена содержат полезные вещества, которые помогают ускорить метаболизм и поддерживают процесс похудения. Кроме того, они богаты кальцием, магнием, калием и клетчаткой, которые способствуют здоровью и восстановлению физической формы.
Измельчив семена авокадо, вы открываете для себя множество вкусных способов включить их в рацион, повышая эффективность сжигания калорий. Почему это полезно и как добавить в рацион, рассказали в Eat This, Not That.
Приготовьте смузи
Для приготовления смузи с семенами авокадо соедините два яблока, очищенный лимон, половину банана, полстакана шпината, имбирь и 1-2 чайные ложки молотых семян авокадо. Пейте такой напиток через соломинку для удобства.
Приготовьте моле
Моле – это традиционный мексиканский соус, который готовится на основе чили, специй, шоколада и орехов. В этом блюде горькая косточка авокадо хорошо балансирует с остротой и раскрывает преимущества соуса. В приготовлении используйте не более одной молотой косточки на порцию, чтобы не перебить основной вкус блюда.
Заварите чай
Для заваривания положите в чайник крупные куски косточки авокадо. Перелейте заварку в кружку и залейте кипятком. Из-за горечи семян может понадобиться немного меда или другого подсластителя, который улучшит вкус напитка.
Ранее OBOZ.UA рассказал, почему вам следует добавить авокадо в свой рацион.
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