Негативные последствия стандартной американской диеты: предупреждение от диетологов

Современный рацион многих людей состоит преимущественно из высококалорийных, жирных и сладких блюд, что значительно вредит здоровью. Стандартная американская диета, известная как САД, характеризуется низким содержанием полезных питательных веществ и избытком обработанных продуктов.

Видео дня

Такой стиль питания связан с повышенным риском ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и даже некоторых видов рака. Диетологи предупреждают eatthis.com: длительное соблюдение этой диеты приводит не только к набору веса, но и к серьёзным проблемам с пищеварением, костями и уровнем энергии.

САД содержит чрезмерное количество калорий, насыщенных и трансжиров, добавленного сахара и соли, при этом в ней почти отсутствуют клетчатка, кальций, калий и витамин D. Наиболее критический недостаток – мизерное потребление фруктов и овощей, которые являются основным источником витаминов и минералов.

"В исследовании Национального института рака за 2010 год обнаружили, что большинство американцев питаются вопреки официальным рекомендациям", – рассказывает диетолог Тереза Джентиле.

Она добавляет, что согласно данным Американского онкологического общества, примерно 18% случаев рака связаны с плохим питанием и недостаточной физической активностью.

Лишний вес и ожирение

Лиза Р. Янг, доктор философии, диетолог, объясняет: "САД делает акцент на красном мясе, обработанных блюдах, рафинированных зернах, сладостях и сладких напитках. В ней мало свежих фруктов, овощей, рыбы, бобовых и цельнозерновых продуктов. Она содержит слишком много калорий, сахара, соли и насыщенных жиров, но недостаточно клетчатки и антиоксидантов".

Из-за такого дисбаланса лишний вес становится почти неизбежным. По словам Янг, около 75% американцев имеют избыточный вес или ожирение, что увеличивает риск болезней сердца, гипертонии, диабета 2 типа и некоторых онкологических заболеваний.

Проблемы с пищеварением

Джинан Банна, доктор философии и диетолог, отмечает: "Большинство людей не получают достаточно клетчатки, необходимой для нормальной работы желудочно-кишечного тракта. В их рационе не хватает фруктов, овощей, цельнозерновых и бобовых".

Взрослым рекомендуют потреблять 25-38 граммов клетчатки в сутки.

Диетолог Эми Гудсон добавляет: "Растворимая клетчатка, которую можно найти в овсянке, миндале, семенах и многих фруктах, помогает снижать уровень плохого холестерина и поддерживает здоровый микробиом кишечника".

Хроническое воспаление

Диетолог Триста Бест объясняет, что продукты, характерные для САД – рафинированные углеводы, сахар, глютен, ультраобработанные блюда – вызывают хроническое воспаление.

"Организму трудно их переваривать, что провоцирует чрезмерную иммунную реакцию. Это способствует развитию болезней сердца, ожирения и диабета", – говорит она.

Повышенный риск сердечно-сосудистых болезней

Диетолог Маккензи Берджесс отмечает: "Гамбургеры, колбасы и жареная пища содержат избыток насыщенных жиров и натрия. Это повышает уровень холестерина и давление, увеличивая риск инфаркта".

Она советует заменять такие продукты на рыбу, авокадо, орехи и выбирать товары с низким содержанием соли.

Другие опасные последствия

Врач Шеннон Генри отмечает, что чрезмерное потребление калорий способствует развитию диабета 2 типа, инсульта, ишемической болезни сердца и болезней почек и желчного пузыря.

Дефицит питательных веществ

По словам Эми Гудсон, многие люди переедают калориями, но при этом не получают необходимых витаминов и минералов.

Берджесс добавляет: "Рацион с низким содержанием фруктов и овощей лишает организм антиоксидантов, противовоспалительных компонентов и важных микроэлементов, таких как калий, витамины А и С, фолат".

Ухудшение состояния костей и метаболизма

Сара Шлихтер, диетолог, предупреждает: "САД обычно содержит мало кальция, витамина D и K, которые важны для костей. Также в ней не хватает цельнозерновых, бобовых и овощей, которые улучшают пищеварение и поддерживают разнообразие кишечной микрофлоры".

Снижение энергии

Еще одно следствие САД – постоянные скачки уровня сахара в крови. "Большое количество быстрых углеводов и сладких напитков приводит к резким подъемам и спадам энергии", – объясняет Гудсон.

Она советует есть сбалансированные блюда с белком, клетчаткой и сложными углеводами каждые несколько часов.

Как уменьшить риски?

Джентиле напоминает: "Министерство сельского хозяйства США советует съедать 5-9 порций овощей и фруктов ежедневно. Это легко сделать, если добавлять их в каждый прием пищи и готовить больше блюд на основе овощей".

Ранее OBOZ.UA писал, как картофель фри влияет на здоровье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.