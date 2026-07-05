Нейробиолог назвал 5 продуктов, которые могут ускорять старение мозга

Питание влияет не только на физическое самочувствие, но и на состояние головного мозга. Некоторые продукты, которые многие люди регулярно включают в свой рацион, могут постепенно ухудшать память и когнитивные функции.

Видео дня

По словам нейробиолога Рамона Веласкеса, негативный эффект от неправильного питания накапливается годами и становится заметным только с возрастом. Именно поэтому стоит знать, какие продукты лучше ограничить, чтобы поддерживать здоровье мозга как можно дольше, пишет express.co.

"Вред от неправильного питания незаметно накапливается на протяжении десятилетий. Пища, которую вы едите, закладывает основу для того, как ваш мозг будет функционировать с возрастом", – подчеркнул он.

Эксперт отмечает, что регулярное употребление определенных продуктов может способствовать ухудшению памяти и других когнитивных способностей в пожилом возрасте. В то же время он подчеркивает, что лучшим подходом остается разнообразное питание и умеренность.

Главные истории дня

Ультраобработанные продукты

Полуфабрикаты, готовые блюда и промышленные снеки часто содержат большое количество консервантов, ароматизаторов, красителей и других пищевых добавок. Именно они, по мнению эксперта, могут негативно сказываться на работе мозга.

"Исследования показали, что у людей, потребляющих наибольшее количество ультраобработанных продуктов, глобальный когнитивный спад происходит на 28 % быстрее. Эти продукты вызывают воспалительные реакции, которые повреждают хрупкие связи между клетками мозга", – пояснил нейробиолог.

Вместо этого он советует чаще включать в рацион натуральные продукты – свежие овощи, фрукты, необработанное мясо и другую пищу с минимальной промышленной обработкой.

Рыба с высоким содержанием ртути

Несмотря на то, что рыба является ценным источником омега-3 жирных кислот, отдельные крупные хищные виды могут накапливать значительные концентрации ртути. К ним относятся акула, рыба-меч, королевская скумбрия и черепичная рыба.

По словам специалиста, ртуть является нейротоксичным веществом.

"Ртуть особенно вредна для нервной ткани, поскольку она может преодолевать гематоэнцефалический барьер. Попадая в мозг, она нарушает функцию клеток и со временем может привести к когнитивным нарушениям", – отметил он.

Пища с высоким содержанием конечных продуктов гликирования

При жарке, запекании или приготовлении на гриле образуются соединения, которые называют конечными продуктами гликирования (AGE). Особенно много их содержится в сильно подрумяненной или подгоревшей пище.

"AGE вызывают окислительный стресс и воспаление в мозге. Их связывают с развитием амилоидных бляшек – тех самых белковых отложений, что и при болезни Альцгеймера", – пояснил нейробиолог.

Чтобы уменьшить образование этих веществ, он рекомендует чаще готовить продукты на пару, отваривать или тушить их.

В то же время другие специалисты подчеркивают, что важнее общий стиль питания, а не отдельные продукты.

"Важнее сосредоточиться на общем рационе, чем на отдельных продуктах", – отметила диетологическая медсестра Ева Де Анджелис.

По её словам, если основу рациона составляют продукты, богатые клетчаткой, белком и полезными жирами, а количество сахара, соли, жирной и сильно обработанной пищи умеренно, то эпизодическое употребление поджаренных блюд не представляет значительной опасности.

"Нельзя отрицать, что жареная пища имеет приятный вкус и является частью многих ароматных блюд и трапез. Однако я стараюсь есть её лишь изредка. Таким образом, я могу наслаждаться ею, не подвергая себя риску развития хронических заболеваний", – добавила она.

Искусственные подсластители

Специалист также обратила внимание на искусственные заменители сахара.

"Недавние исследования показывают, что некоторые искусственные подсластители могут изменять состав кишечной микрофлоры таким образом, что это может способствовать воспалению. Это воспаление может влиять на когнитивные функции и потенциально увеличивать риск нейродегенеративных расстройств", – сказал он.

В качестве альтернативы эксперт рекомендует использовать натуральные подсластители, например мед или кленовый сироп, а также постепенно сокращать общее потребление сладкого.

Чрезмерное употребление алкоголя

Особое внимание нейробиолог уделил алкоголю. Он предупреждает, что его длительное и чрезмерное употребление может негативно влиять на структуру мозга.

"Длительное употребление алкоголя приводит к уменьшению объема мозга. Это особенно сказывается на префронтальной коре – области, отвечающей за принятие решений и рациональное мышление", – пояснил он.

Эксперт подчеркивает, что человеческий мозг обладает значительными возможностями к восстановлению, однако остается чувствительным к постоянному воздействию факторов, провоцирующих воспаление.

Он также предупредил, что нездоровое питание может усиливать влияние наследственных факторов. В частности, у людей, чьи близкие родственники страдали деменцией или болезнью Альцгеймера, неправильный рацион способен ускорить появление первых симптомов.

"Вот почему питание должно быть краеугольным камнем любой стратегии поддержания здоровья мозга наряду с физическими упражнениями, сном и умственной стимуляцией", – подытожил нейробиолог.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как листовая зелень влияет на здоровье мозга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.