Разрушаем мифы: необычные факты о яйцах, которые удивят каждого

Яйца – один из самых распространенных продуктов, которые ежедневно появляются на нашем столе. Мы привыкли считать их простыми и хорошо знакомыми, однако на самом деле они скрывают немало интересных особенностей.

Видео дня

Многие распространенные представления о яйцах оказываются мифами, а научные исследования открывают совершенно другую сторону этого продукта. Сегодня эксперты делятся с eatthis.com фактами, которые удивят даже тех, кто ест яйца всю жизнь.

На самом деле существует ряд фактов о яйцах, которые разрушают распространенные представления. "В них содержится большое количество витамина D, фолатов, рибофлавина (B2), селена, железа, а также витаминов A и E. Одно большое яйцо обеспечивает организм 6 граммами белка и только 1,6 грамма насыщенных жиров. К тому же они повышают уровень "хорошего" холестерина ЛПВП", – объясняет диетолог Андреа Овард.

Цвет скорлупы не определяет пользу яйца

Белые, коричневые, зеленые или даже синеватые – все куриные яйца одинаковы по составу, если птиц кормят тем же кормом. "Пищевая ценность не зависит от цвета скорлупы, а только от рациона кур", – отмечают в исследовании Университета Иллинойса. Порода определяет цвет: леггорны, анконские или фризские куры несут белые яйца, а род-айлендские красные, плимутроки или шантеклеры – коричневые.

Больше всего влияет не оттенок скорлупы, а именно питание птицы. Например, кур, которых подкармливают семенами льна, получают "обогащенные яйца" с повышенным содержанием омега-3 жирных кислот. В среднем их там около 125 мг на яйцо (в пять раз больше, чем в обычном), но может достигать и 500 мг. Кроме того, состав желтка меняется в зависимости от микроэлементов и антиоксидантов в рационе птицы. Вывод прост: пищевая польза яйца напрямую зависит от того, чем кормили курицу.

Яйца и холестерин: разрушаем миф

Желток действительно содержит немало холестерина. Но это не значит, что его употребление критически поднимет уровень холестерина в крови. "Основная причина повышения уровня холестерина – это насыщенные жиры, а не пищевой холестерин", – объясняет Андреа Овард. Именно жирная мясная пища, жареные блюда и выпечка стимулируют печень вырабатывать избыточный холестерин ЛПНП ("плохой").

Более того, исследования показывают, что яйца могут изменять структуру ЛПНП на более безопасную форму – из мелких плотных частиц типа B в более крупные и менее опасные частицы типа A.

Впрочем, врачи советуют людям с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний – например, диабетикам или тем, кто имеет гипертонию, – осторожнее относиться к количеству яиц в рационе и советоваться с медиками.

Одно яйцо в день может поддержать здоровье сердца

Китайские ученые проверили состояние здоровья полумиллиона человек и выяснили, что те, кто съедал примерно одно яйцо ежедневно (до 7 в неделю), реже сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результаты были опубликованы в издании BMJ Heart. Интересно, что к участию принимали только людей без сердечных болезней, диабета или рака.

Яйца и диабет: безопасны или нет?

В журнале Medicine было опубликовано исследование, которое не выявило связи между регулярным употреблением яиц и риском развития диабета 2 типа. Более того, другой эксперимент с 42 участниками, которые имели избыточный вес или диабет, доказал: яйца даже улучшают контроль уровня глюкозы. Те, кто ежедневно съедал одно большое яйцо в течение 12 недель, имели лучшие показатели чувствительности к инсулину и не зафиксировали роста холестерина в крови.

Почему не стоит мыть яйца дома?

Министерство сельского хозяйства США предупреждает: мыть яйца, принесённые из магазина, не нужно. Вода делает скорлупу более проницаемой для бактерий. В супермаркетах они уже проходят специальную обработку для уничтожения сальмонеллы.

Фермерские или "домашние" яйца также лучше оставить немытыми. Джилл Вингер, автор блога The Prairie Homestead, объясняет: "Мытье удаляет защитный налет, который препятствует проникновению бактерий. А холодная вода создает вакуум, который буквально затягивает микробы внутрь".

Яичная скорлупа в кофе: старинный секрет

Этот странный способ действительно работает. Ковбои во время приготовления кофе на костре добавляли в горшок измельченную скорлупу. Карбонат кальция, из которого она состоит, нейтрализовал кислотность напитка, делая вкус более мягким. Сегодня этот трюк подтверждают и кулинарные эксперты из Cooks Illustrated: скорлупа снижает горечь и кислинку кофе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько яиц безопасно есть ежедневно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.