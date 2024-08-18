Неожиданные последствия утренних тренировок: что говорят специалисты

Вместо того, чтобы листать новостную ленту утром, попробуйте физическую активность. Ни для кого не секрет, что физические нагрузки могут улучшить настроение благодаря выбросу эндорфинов, что делает нас более положительными.

Но преимущества утренних тренировок на этом не заканчиваются. Многие исследования и специалисты утверждают, что утренние тренировки могут приносить неожиданные и приятные результаты. Больше о них пишет eatthis.com.

Вы станете более организованными

Согласно исследованию, 69% опрошенных, регулярно занимающихся спортом утром, сообщают, что их дом всегда чист! Ощущающие себя продуктивными часто используют часть утра для выполнения домашних дел. Планировка вечерней тренировки и подготовка одежды могут лишь усилить этот эффект: 55% заранее готовящихся к утру также признались, что их дома всегда чистоплотны.

Вы улучшите сон

Бессонница становится все более распространенной проблемой. Если у вас возникают проблемы со сном, включите утренние тренировки в распорядок дня. Результаты исследования, опубликованного в Sleep Medicine, показали, что люди с бессонницей, тренировавшиеся утром, улучшили качество сна и реже просыпались ночью. Другое исследование в Journal of Strength and Conditioning Research показало, что утренние упражнения способствуют лучшему засыпанию и длительному пребыванию в глубоком сне.

Вы потеряете больше жира

Если ваша цель – снизить количество жира, эксперты советуют заниматься спортом перед завтраком. Исследование Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism показало, что мужчины с избыточным весом, которые тренировались к завтраку, сжигали вдвое больше жира, чем те, кто делал это после еды. Это также помогает лучше контролировать уровень инсулина и снижает риск диабета 2 типа и сердечных заболеваний.

Вы снизите риск рака

Утренные тренировки могут снизить риск развития некоторых видов рака. Исследование, опубликованное в International Journal of Cancer, показало, что женщины, занимавшиеся спортом с 8 до 10 утра, имели более низкий риск рака молочной железы, а мужчины – рака предстательной железы.

Вы будете принимать лучшие решения

Физическая активность помогает контролировать аппетит и избегать вредной пищи. Исследование в Medicine & Science in Sports & Exercise показало, что утренние тренировки уменьшают неврологические реакции на изображение пищи, что делает людей менее восприимчивыми к соблазнительным перекусам.

Таким образом, регулярные утренние тренировки не только делают вас физически здоровыми, но и способствуют улучшению других аспектов жизни.

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