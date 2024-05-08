Несколько уловок, которые помогут быстро уменьшить задержку воды

Задержка воды или отеки – это распространенное состояние, когда наш организм задерживает жидкость, вызывая вздутие живота или беспокойство. Задержка воды часто не вызывает беспокойства и является распространенным явлением у беременных женщин.

Однако если вы чувствуете длительный отек, возможно, вам следует проконсультироваться с врачом. Мы собрали для вас советы, которые помогут быстро снизить задержку воды.

Уменьшение потребления натрия выводит излишнюю жидкость

Соотношение натрия и воды в организме должно быть постоянно сбалансированным, следовательно, чем больше натрия или соли мы потребляем, тем больше воды задерживается в нашем организме.

Чтобы избежать этого, лучше ограничить потребление соли и отказаться от холодного мяса, хлеба, соленых закусок, пищевых смесей быстрого приготовления, содержащих много натрия.

Поддерживайте гидратацию, обеспечивайте надлежащую работу почек

Вопреки расхожему мнению, важно пить много воды, когда вы пытаетесь уменьшить задержку жидкости. Достаточный уровень гидратации обеспечит надлежащее функционирование почек, которые в свою очередь будут выводить избыток воды и натрия из организма.

Чтобы контролировать уровень гидратации, лучше всего пить воду и избегать сладких напитков.

Замените продукты с высоким содержанием углеводов на продукты с высоким содержанием белка

Углеводы также приводят к задержке воды в организме. Это происходит потому, что неиспользованные углеводы откладываются в виде гликогена, притягивающего молекулы воды.

Уменьшение потребления углеводов гарантирует, что хранящийся в мышцах и печени гликоген будет использован, а следовательно, задержка воды также уменьшится. Для достижения быстрых результатов замените продукты с высоким содержанием углеводов, такие как рис и макароны, продукты с высоким содержанием белка: яйца и нежирное мясо.

Употребление продуктов, богатых калием, помогает сбалансировать уровень натрия.

Употребление продуктов, богатых калием, может помочь сбалансировать уровень натрия, а следовательно, вывести избыток воды из-за увеличения мочеотделения. Зеленые листовые овощи, бананы, авокадо и йогурт – это продукты, богатые калием.

Вы также можете увеличить потребление продуктов, богатых магнием, таких как темный шоколад, орехи, семена, цельные зерна, шпинат, обогащенные сухие завтраки.

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