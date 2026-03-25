Невидимая угроза на кухне: что не стоит ставить в микроволновую печь
Современный ритм жизни заставляет нас искать быстрые и удобные способы приготовления пищи, и микроволновая печь стала незаменимым помощником на кухне. Однако некоторые привычки, которые кажутся безопасными, могут иметь неочевидные последствия для здоровья.
Врачи-онкологи предупреждают: один распространенный способ разогрева пищи может повышать риски, о которых мало кто задумывается. Понимание таких нюансов помогает сделать ежедневные решения более безопасными без кардинальных изменений в образе жизни, пишет parade.com.
"Понимание риска рака может показаться сложным, но знание о том, какие повседневные привычки могут способствовать его повышению, помогает людям делать практический и обоснованный выбор", – отмечает уролог-онколог Брайан Хелфанд.
Эксперты отмечают: далеко не все факторы риска мы можем контролировать.
"Фактором риска номер один для большинства видов рака является возраст, и это то, что невозможно контролировать. Другие факторы, такие как генетическая предрасположенность и сопутствующие заболевания, также не поддаются изменениям в современном мире", – объясняет врач Адил Хан.
Именно поэтому врачи советуют сосредоточиться на том, что поддается влиянию – например, на ежедневных привычках. И речь идет не только о том, что мы едим, но и о способе приготовления пищи.
"Обычно рак развивается в течение многих лет, и повторное воздействие вредных веществ может со временем накапливаться в организме. Сосредотачиваясь на переменных привычках, таких как приготовление и хранение пищи, люди могут уменьшить потенциальные риски без страха или резких изменений образа жизни", – добавляет Гельфанд.
Какую ошибку в микроволновке стоит прекратить делать?
Онкологи призывают отказаться от привычки разогревать пищу в пластиковых контейнерах.
"Когда пластик нагревают в микроволновой печи, такие химические вещества, как BPA, фталаты или стирол, могут попадать в пищу, особенно если пластик старый, поцарапанный или подвергнут воздействию высокой температуры или жирной пищи. Повторное воздействие этих веществ со временем может нарушить гормональный фон или способствовать повреждению клеток", – говорит Гельфанд.
Исследования, включая данные 2024 года, свидетельствуют, что микропластик может быть связан с повышенным риском развития онкологических заболеваний, в частности рака легких и толстой кишки.
Доктор Хан объясняет, что проблема связана с принципом работы микроволновки: "Микроволны работают, излучая излучение, направленное на молекулы воды и возбуждая их, и это нагревает пищу, поскольку большинство продуктов имеют высокое содержание воды. Однако, когда это происходит в присутствии пластика, происходит выщелачивание пластика в виде мелких частиц, микропластика и нанопластика, непосредственно в пищу".
Несмотря на это, привычка остается распространенной из-за удобства. "Многие люди разогревают пластик в микроволновой печи просто потому, что это удобно и быстро", – отмечает доктор Гельфанд. "Остатки пищи часто хранятся в пластиковых контейнерах. Некоторые люди считают, что маркировка "безопасно для микроволновой печи" означает, что она полностью безопасна".
В то же время врач подчеркивает, что исследования продолжаются: "Хотя точный риск от эпизодического воздействия непонятен, минимизация миграции химических веществ, связанной с нагревом, является разумным подходом".
Какие вещества в пластике вызывают беспокойство?
Специалисты выделяют несколько соединений, которые могут быть потенциально опасными:
- Бисфенол А (BPA) – используется для укрепления пластика и покрытия банок; может имитировать действие эстрогена и влиять на гормоны.
- Фталаты – делают пластик более гибким, но могут нарушать гормональный баланс.
- Стирол – содержится в пенопластовой упаковке; считается возможным канцерогеном.
- ПФАС ("вечные химикаты") – применяются в пищевой упаковке благодаря устойчивости к воде и жиру; связаны с некоторыми видами рака, в частности почек и яичек.
Эксперты отмечают: научные данные постоянно обновляются, поэтому важно использовать доступную информацию не для страха, а для более обдуманных решений.
Что изменить в повседневных привычках?
Врачи успокаивают: если вы иногда разогревали пищу в пластике – это не повод для паники.
"Если вы разогревали пластик в микроволновой печи, нет причин для паники. Риск рака обусловлен кумулятивным воздействием в течение многих лет, а не эпизодическим поведением", – объясняет Гельфанд.
Однако стоит постепенно менять подход. "Небольшие изменения, которые вносятся последовательно со временем, могут существенно снизить потенциальный риск", – добавляет он.
Среди более безопасных альтернатив:
- перекладывать пищу перед разогревом в стеклянную, керамическую или каменную посуду;
- использовать специальные крышки, пергамент или бумажные полотенца вместо пищевой пленки;
- не греть еду в упаковке для доставки или одноразовых контейнерах;
- давать блюдам немного остыть перед хранением в пластике.
Для хранения остатков лучше выбирать стеклянные или металлические емкости.
"Выбор свежих или замороженных продуктов вместо сильно упакованных, избегание горячих жидкостей в пластиковых бутылках и замена поцарапанных или изношенных контейнеров также могут помочь", – заключает врач.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая привычка в ресторане может вредить сердцу.
