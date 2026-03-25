Невидимая угроза на кухне: что не стоит ставить в микроволновую печь

Современный ритм жизни заставляет нас искать быстрые и удобные способы приготовления пищи, и микроволновая печь стала незаменимым помощником на кухне. Однако некоторые привычки, которые кажутся безопасными, могут иметь неочевидные последствия для здоровья.

Врачи-онкологи предупреждают: один распространенный способ разогрева пищи может повышать риски, о которых мало кто задумывается. Понимание таких нюансов помогает сделать ежедневные решения более безопасными без кардинальных изменений в образе жизни, пишет parade.com.

"Понимание риска рака может показаться сложным, но знание о том, какие повседневные привычки могут способствовать его повышению, помогает людям делать практический и обоснованный выбор", – отмечает уролог-онколог Брайан Хелфанд.

Эксперты отмечают: далеко не все факторы риска мы можем контролировать.

"Фактором риска номер один для большинства видов рака является возраст, и это то, что невозможно контролировать. Другие факторы, такие как генетическая предрасположенность и сопутствующие заболевания, также не поддаются изменениям в современном мире", – объясняет врач Адил Хан.

Именно поэтому врачи советуют сосредоточиться на том, что поддается влиянию – например, на ежедневных привычках. И речь идет не только о том, что мы едим, но и о способе приготовления пищи.

"Обычно рак развивается в течение многих лет, и повторное воздействие вредных веществ может со временем накапливаться в организме. Сосредотачиваясь на переменных привычках, таких как приготовление и хранение пищи, люди могут уменьшить потенциальные риски без страха или резких изменений образа жизни", – добавляет Гельфанд.

Какую ошибку в микроволновке стоит прекратить делать?

Онкологи призывают отказаться от привычки разогревать пищу в пластиковых контейнерах.

"Когда пластик нагревают в микроволновой печи, такие химические вещества, как BPA, фталаты или стирол, могут попадать в пищу, особенно если пластик старый, поцарапанный или подвергнут воздействию высокой температуры или жирной пищи. Повторное воздействие этих веществ со временем может нарушить гормональный фон или способствовать повреждению клеток", – говорит Гельфанд.

Исследования, включая данные 2024 года, свидетельствуют, что микропластик может быть связан с повышенным риском развития онкологических заболеваний, в частности рака легких и толстой кишки.

Доктор Хан объясняет, что проблема связана с принципом работы микроволновки: "Микроволны работают, излучая излучение, направленное на молекулы воды и возбуждая их, и это нагревает пищу, поскольку большинство продуктов имеют высокое содержание воды. Однако, когда это происходит в присутствии пластика, происходит выщелачивание пластика в виде мелких частиц, микропластика и нанопластика, непосредственно в пищу".

Несмотря на это, привычка остается распространенной из-за удобства. "Многие люди разогревают пластик в микроволновой печи просто потому, что это удобно и быстро", – отмечает доктор Гельфанд. "Остатки пищи часто хранятся в пластиковых контейнерах. Некоторые люди считают, что маркировка "безопасно для микроволновой печи" означает, что она полностью безопасна".

В то же время врач подчеркивает, что исследования продолжаются: "Хотя точный риск от эпизодического воздействия непонятен, минимизация миграции химических веществ, связанной с нагревом, является разумным подходом".

Какие вещества в пластике вызывают беспокойство?

Специалисты выделяют несколько соединений, которые могут быть потенциально опасными:

Бисфенол А (BPA) – используется для укрепления пластика и покрытия банок; может имитировать действие эстрогена и влиять на гормоны.

Фталаты – делают пластик более гибким, но могут нарушать гормональный баланс.

Стирол – содержится в пенопластовой упаковке; считается возможным канцерогеном.

ПФАС ("вечные химикаты") – применяются в пищевой упаковке благодаря устойчивости к воде и жиру; связаны с некоторыми видами рака, в частности почек и яичек.

Эксперты отмечают: научные данные постоянно обновляются, поэтому важно использовать доступную информацию не для страха, а для более обдуманных решений.

Что изменить в повседневных привычках?

Врачи успокаивают: если вы иногда разогревали пищу в пластике – это не повод для паники.

"Если вы разогревали пластик в микроволновой печи, нет причин для паники. Риск рака обусловлен кумулятивным воздействием в течение многих лет, а не эпизодическим поведением", – объясняет Гельфанд.

Однако стоит постепенно менять подход. "Небольшие изменения, которые вносятся последовательно со временем, могут существенно снизить потенциальный риск", – добавляет он.

Среди более безопасных альтернатив:

перекладывать пищу перед разогревом в стеклянную, керамическую или каменную посуду;

использовать специальные крышки, пергамент или бумажные полотенца вместо пищевой пленки;

не греть еду в упаковке для доставки или одноразовых контейнерах;

давать блюдам немного остыть перед хранением в пластике.

Для хранения остатков лучше выбирать стеклянные или металлические емкости.

"Выбор свежих или замороженных продуктов вместо сильно упакованных, избегание горячих жидкостей в пластиковых бутылках и замена поцарапанных или изношенных контейнеров также могут помочь", – заключает врач.

