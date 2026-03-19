Кардиологи предупреждают: популярная привычка в ресторане вредит сосудам

Питание в ресторанах для многих людей стало привычной частью ежедневной жизни. Однако некоторые мелкие привычки во время таких приемов пищи могут иметь неожиданное влияние на здоровье.

Кардиологи предупреждают, что одно распространенное действие за столом способно постепенно вредить артериям и повышать риск сердечно-сосудистых проблем. Именно поэтому важно знать, какие решения во время питания вне дома могут влиять на состояние сердца, пишет parade.com.

Когда еду готовят дома, проще контролировать состав продуктов и размер порций. В ресторане же риск переедания значительно выше. Люди часто заказывают газированные напитки, сладкий чай или алкоголь, хотя дома ограничиваются обычной водой. К тому же легко незаметно съесть целую корзину хлеба или чипсов с сальсой, что приводит к потреблению значительно большего количества калорий, чем планировалось.

По данным Службы экономических исследований Министерства сельского хозяйства США, каждый перекус или прием пищи вне дома добавляет примерно 134 калории к ежедневному рациону человека. Исследователи также подсчитали, что один дополнительный визит в ресторан каждую неделю может привести примерно к 1 кг дополнительного веса за год.

Учитывая то, что избыточный вес является важным фактором риска повышенного артериального давления, высокого уровня холестерина и сердечно-сосудистых заболеваний, такие результаты вряд ли можно назвать хорошими для здоровья сердца. В то же время кардиологи обращают внимание на одну особенно распространенную привычку, которая может вредить артериям.

Ресторанная привычка, которая непосредственно вредит артериям

Если вы имеете привычку сразу тянуться к солонки, еще не попробовав блюдо, это может незаметно вредить вашим сосудам.

"Чрезмерное потребление соли значительно влияет на артериальное давление. Это важно, ведь повышенное давление очень распространено и связано со многими проблемами со здоровьем, такими как ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, болезни почек и сердечная недостаточность", – объясняет кардиолог Стивен Борер.

Кардиолог Каришма Патва добавляет: "Диета с высоким содержанием натрия может не только повышать кровяное давление, но и вызывать воспаление и повреждение артерий во всем организме".

Ресторанные блюда обычно содержат значительно больше натрия, чем домашняя еда. Одно исследование питания в США показало, что в среднем они имеют примерно на 412 миллиграммов натрия больше, чем блюда, приготовленные дома. Поэтому дополнительная соль в ресторане может быть еще вреднее, чем подсаливание домашней еды. К тому же это затрудняет соблюдение суточной нормы – 2300 мг натрия, которую рекомендует Американская ассоциация сердца.

Как избыток натрия влияет на сердце?

По словам Борера, чрезмерное потребление соли может влиять на артериальное давление как сразу, так и со временем.

"Диета с высоким содержанием натрия может быстро повысить артериальное давление, поскольку соль задерживает жидкость в организме, увеличивая объем крови. Со временем это также способствует постепенному затвердению артерий, что дополнительно повышает давление", – объясняет он.

В то же время есть и положительная новость: сокращение количества соли в рационе может достаточно быстро дать результат.

"Уменьшение потребления соли может снизить артериальное давление уже в течение нескольких дней благодаря уменьшению избытка жидкости в организме. А в течение недель или месяцев это может улучшить эластичность и функцию артерий", – говорит Борер.

Однако он предостерегает: если повышенное давление длится долго, на восстановление может потребоваться больше времени. В некоторых случаях без медикаментозного лечения все же не обойтись.

Если же продолжать регулярно подсаливать пищу и превышать рекомендованную норму натрия, риск серьезных проблем возрастает. "Это может значительно повысить вероятность инсульта или сердечного приступа", – отмечает Патва.

Как уменьшить потребление соли?

Один из самых простых способов сократить количество натрия – реже есть в ресторанах. Еще один – отказаться от привычки автоматически добавлять соль в блюда.

Борер также напоминает, что многие ультраобработанные продукты, в частности соусы и приправы, содержат значительное количество натрия, поэтому их следует употреблять осторожно.

Кардиологи советуют чаще использовать травы и специи вместо соли во время приготовления пищи дома. Это не только помогает уменьшить потребление натрия, но и делает блюда более полезными для сердца, ведь многие пряности содержат антиоксиданты, которые способствуют снижению артериального давления.

Питание вне дома может приносить удовольствие, однако делать это шесть раз в неделю – слишком много для большинства людей. Редкие визиты в рестораны не только полезнее для здоровья, но и помогают экономить деньги и делают такие походы действительно особенными. Кроме того, так значительно легче контролировать количество натрия в своем рационе.

