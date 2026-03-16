Невидимая опасность на кухне: онколог назвал распространенную ошибку во время жарки

Приготовление пищи кажется простым и безопасным процессом, но кухонные привычки могут скрывать риски для здоровья. Специалисты отмечают, что не только состав рациона, но и способ термической обработки продуктов способен влиять на вероятность развития определенных болезней.

В частности, онкологи обращают внимание на распространенную кулинарную ошибку, которую многие люди допускают ежедневно. По их словам, она может увеличивать влияние вредных химических веществ, связанных с повышенным риском рака, пишет parade.com.

По результатам глобального анализа Всемирной организации здравоохранения, примерно 40% случаев рака можно предупредить. Важнейшим фактором профилактики называют отказ от табака. Курение и использование электронных сигарет связаны примерно с 15% новых случаев онкологических заболеваний.

Кроме того, врачи советуют придерживаться сбалансированного рациона, регулярно заниматься физической активностью, пользоваться солнцезащитными средствами во время пребывания на солнце и ограничивать потребление алкоголя.

В то же время важно не только то, что именно мы едим, но и как готовим пищу. По словам специалистов, один популярный кулинарный прием может повышать влияние потенциально опасных химических веществ.

Какой кухонной ошибки советуют избегать онкологи?

Многие хозяева привыкли повторно использовать масло после жарки, считая это экономным решением. Однако медики предупреждают, что такая практика может быть опасной.

Врач-онколог Васиф Саиф объясняет, что при нагревании кулинарных масел до высоких температур, особенно при многократном использовании, происходят химические изменения.

"Среди продуктов такого разложения – пероксиды липидов, альдегиды и некоторые ароматические соединения, которые в экспериментальных исследованиях связывали с канцерогенной или мутагенной активностью", – говорит он.

Диетолог-онколог Аманда Селоне соглашается с этим мнением. По ее словам, каждое повторное нагревание масла ухудшает его химические свойства.

"Когда масло нагревается до высокой температуры, его структура может меняться из-за окисления или модификации липидов. Теоретически такие процессы способны способствовать окислительному стрессу и иммунным реакциям, что может повышать риск развития рака", – объясняет она.

Кроме того, при повторном использовании в масле накапливаются частицы подгоревшей пищи. Это также способствует образованию опасных соединений.

"Эти соединения могут попадать в организм вместе с жареной пищей или даже вдыхаться вместе с парами во время приготовления. Длительное воздействие окисленных липидов связывают с окислительным стрессом, воспалением и повреждением клеточной ДНК – процессами, которые играют важную роль в развитии рака", – отмечает Саиф.

Эксперты отмечают: частое употребление жареных блюд также связывают с повышенным риском определенных видов онкологических заболеваний.

"Регулярное потребление жареной пищи связывают с большим риском рака простаты, желудка и толстой кишки. Кроме того, существуют отдельные исследования на мышах, которые показали, что использованное повторно масло может увеличивать вероятность метастазирования в легкие у животных с раком молочной железы", – добавляет Селоне.

Какие масла окисляются быстрее?

Специалисты объясняют, что опасные химические изменения могут происходить при повторном нагревании любого масла. Однако некоторые виды более подвержены этому.

Быстрее всего окисляются масла с высоким содержанием полиненасыщенных жиров, в частности:

соевое

кукурузное

подсолнечное

Поэтому в них быстрее образуются потенциально вредные вещества. Зато масла, содержащие больше мононенасыщенных или насыщенных жирных кислот, являются более устойчивыми к воздействию высоких температур.

"Оливковое масло первого отжима, масло авокадо, арахисовое масло и канола обычно лучше выдерживают нагрев и дольше сохраняют свою структуру", – отмечает Саиф.

Более безопасные способы готовить пищу

Чтобы уменьшить влияние потенциально канцерогенных соединений, эксперты советуют не использовать кулинарное масло повторно.

Поскольку оливковое масло первого отжима и масло авокадо медленнее разрушаются под действием температуры, врач советует использовать их в качестве основных для приготовления пищи.

Помимо большей стабильности, эти масла содержат антиоксиданты, которые помогают организму бороться с воспалением.

"Хроническое воспаление и окислительные повреждения считаются факторами, способствующими развитию различных хронических заболеваний, в частности рака", – подчеркивает Саиф.

Еще одно преимущество оливкового масла – оно помогает организму лучше усваивать жирорастворимые витамины, содержащиеся в продуктах, с которыми его сочетают.

Врач также упоминает масло льна и грецкого ореха. Они содержат много омега-3 жирных кислот, но имеют низкую температуру дымления, поэтому их лучше использовать не для жарки, а как дополнение к готовым блюдам.

Пять правил использования масла на кухне

Доктор Саиф рекомендует придерживаться нескольких простых правил во время приготовления пищи:

не использовать одно и то же масло для жарки повторно

не нагревать масло выше его температуры дымления

хранить масла подальше от света и источников тепла

чаще выбирать запекание, тушение или приготовление на пару вместо фритюра

отдавать предпочтение маслам с высоким содержанием мононенасыщенных жиров и антиоксидантов

Соблюдение этих рекомендаций поможет уменьшить контакт с потенциально канцерогенными веществами во время приготовления пищи.

